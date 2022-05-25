تكلفة الحج لفلسطينيي الداخل هذا العامّ "هي الأعلى على مرّ السنين"

تسود حالة من التذمُّر والاستياء بين أوساط الراغبين في التوجه إلى الديار الحجازية المقدّسة، في بداية تموز/ يوليو المقبل، لأداء فريضة الحج، وذلك بعد الإعلان، اليوم الأربعاء، عن تكاليف الزيارة، والتي سجّلت رقما قياسيًّا غير مسبوق.

ويتّضح من خلال الإعلان عن تكاليف رحلة الحج، بأنها تقارب 30 ألف شيكل عن كل حاج يريد زيارة الديار الحجازية، أي أعلى بنحو ثلاثة آلاف شيكل عن آخر رحلة للحج كانت قبل ثلاثة أعوام، والتي أُلغيت في العامين الأخيرين بسبب جائحة كورونا. ولتسليط الضوء على الموضوع، أجرى "عرب 48" الحديث التالي مع الناطق الرسمي باسم لجنة الحج والعمرة لحجاج مناطق 48، عبد الرحيم فقرا.

"عرب 48": من الذي يحدِّد الأسعار وتكاليف رحلة الحج، واستنادا إلى أيّ أُسُس؟

عبد الرحيم فقرا: هنالك عطاء تعلن وزارة الأوقاف الأردنية بناء على المواصفات التي نطلبها، والتي تتعلّق بالطيران من مطار "بن غوريون" إلى عمان، ومنها إلى جدّة، ومستوى الفنادق "5 نجوم" على بلاط الحرم في مكة، وفي محيط مسجد الرسول في المدينة المنورة، وبناء على ذلك يُطرَح العطاء، ومن يعرض السعر الأقلّ يفوز بالعطاء.

"عرب 48": يقال إنّ الحجاج من داخل مناطق 48 يدفعون السعر الأعلى مقارنة بسائر الدول الإسلامية، أليس كذلك؟

عبد الرحيم فقرا: الكلام غير دقيق، ولا توجد معطيات تثبت ذلك، بينما لدي معطيات تثبت العكس، فالحاج من الجزائر ومن مصر ومن الضفة الغربية المحتلة، يدفع أكثر من الحاج من مناطق الـ48. وأنا أتحدث عن الحاج الذي يحصل على الامتيازات التي يحصل عليها حجاجنا، فلا تقارن السعر مع الحاج الذي يسكن بعيدا سبعة كيلومترات عن الحرم. لكن الحاج الذي يؤدي الفريضة في الظروف والامتيازات ذاتها التي نحصل عليها، يدفع أكثر مما ندفع نحن.

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عرب 48: هنالك من يدعي أنه نظرا لِكَون الحج فريضة دينية وواجبا على كل مسلم بالغ، فإنّ هناك فُرَصا للوقوع ضحية للاستغلال، ما رأيك بذلك؟

عبد الرحيم فقرا: لا، هذا غير صحيح، فالقضية بالنهاية هي قضية عرض وطلب، ففي السنوات الثلاث التي سبقت جائحة "كورونا"، كان يسافر إلى الحج ألفان و500 حاج، ويدفع كل واحد منهم 27 ألف شيكل، لذلك أنا لا أستطيع أن أفهم لماذا تُثار هذه الضجة اليوم.

صحيح أنه طرأت زيادة في أسعار قطاع الخدمات في السعودية من 2200 ريال إلى نحو 3300 ريال سعودي، وهذا هو الارتفاع الوحيد الذي طرأ، وهذا الأمر لا سيطرة لنا عليه، ولا نقرر فيه وهو ينسحب على الجميع.

"عرب 48": هل يسجّل هذا الموسم أعلى تكاليف في تاريخ الحجّ؟

عبد الرحيم فقرا: نعم هذا السعر هو الأعلى منذ انطلاق رحلات الحج وعلى مر السنين. في العام 2019 بلغت تكاليف الحج 27 ألف شيكل، فيما بلغت هذا العام 29 ألفا و700 شيكل، أي بزيادة ألفين و700 شيكل عن كل حاج.

"عرب 48": هل ترى أنّ هذا السعر معقول ومناسب لشخص يرغب بأداء الفريضة مع زوجته لتكلّفهما الرحلة 60 ألف شيكل؟

عبد الرحيم فقرا: إنّه مناسب بالنسبة للوقت والظروف الطارئة. هناك غلاء أسعار في السعودية، وهنالك بعض المنتجات التي تتعلق بالمأكل والمشرب تضاعفت مرتين، وفُرضت عليها ضريبة قيمة مضافة بنسبة 15%.

"عرب 48": في الجانب الأردنيّ أيّ مؤسسات أو جمعيّات تعملون معها؟

عبد الرحيم فقرا: في الجانب الأردني نحن نتواصل مع وزارة الأوقاف الأردنية، ولا يتم تحديد أي سعر دون مصادقة وزير الأوقاف الأردنية والمسؤولين في لجان الحج والعمرة هناك، عندها فقط يمكننا الإعلان عن سعر الرحلة.