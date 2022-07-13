65 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث الغرق منذ العام 2020

يستدل من المعطيات والإحصاءات المتوفرة أن 65 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث غرق في مواسم السباحة على شواطئ البلاد خلال العامين 2020 و2021 ومنذ نيسان/ أبريل ولغاية حزيران/ يونيو 2022.

ولقي رجل وابنته من قرية حورة في النقب مصرعيهما غرقا، في شاطئ "بلمحيم" في بلدة ريشون لتسيون، وأعلن عن وفاتهما في مستشفى "أساف هروفيه"، في صرفند، إذ سجلت، أمس الثلاثاء، آخر أيام عيد الأضحى، 8 حوادث غرق أخرى غالبيتها في شواطئ البحر، إذ وصفت 5 حالات منها بالخطيرة.

وشهد الثلاثاء، حوادث غرق، أسفرت عن مصرع صقر طراد العطاونة (50 عاما)، وابنته دينا (18 عاما) من حورة، وإصابة 5 أشخاص آخرين، بينهم 3 أشقاء من رهط، بجروح متفاوتة الخطورة.

ووفقا لمعطيات المتوفرة فإن 32 شخصا لقوا مصارعهم غرقا في العام 2020، و29 خلال العام 2021، و4 آخرين منذ بدء موسم السباحة في العام الجاري 2022، منذ يوم 8 نيسان ولغاية 19 حزيران 2022، اثنان في أيار/ مايو واثنان في حزيران.

وتبين من المعطيات أن 55 من بين ضحايا الغرق الـ65 لقوا مصارعهم في البحر الأبيض المتوسط، فيما لقي 5 مصارعهم في بحيرة طبرية، و4 في البحر الميت (أحدهم جراء إصابته نوبة قلبية)، وواحد في البحر الأحمر، وأن 57 من الضحايا من الذكور.

وذُكر في تقرير لمركز المعلومات والأبحاث التابع للكنيست أن عدد الشواطئ المعلن عنها للسباحة منذ العام 2022 ولغاية حزيران 2022 بلغ 155 شاطئا في البلاد، ولم يجر فتح أي شاطئ إضافي خلال العامين الأخيرين. وتبين أن قسما صغيرا من الشواطئ تسمح السباحة فيه، وأن السباحة ممنوعة في غالبية الشواطئ أو أنها لا تستوفي الشروط المطلوبة، كما أن هناك نقصا في عدد ساعات عمل منقذي السباحة ما يعرض حياة المستجمين للخطر عند ممارستهم السباحة.

ومنذ بدء موسم السباحة في نيسان/ أبريل الماضي، ولغاية اليوم، قدمت طواقم الإسعاف الرعاية الطبية والإنقاذ لـ123 شخصا غرقوا وانتشلوا من البحر والبرك وخزانات المياه المختلفة.

وأظهرت الإحصاءات أن 18 شخصا غرقوا حتى الموت، و5 في حالة حرجة، و8 في حالة خطيرة، و19 في حالة متوسطة، بينما 74 شخصا وصفت حالاتهم بالطفيفة.