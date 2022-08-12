213 ضحية بينهم 71 عربيا في حوادث الطرق منذ مطلع العام

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق أن 213 شخصا، بينهم 71 من المجتمع العربي، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة بالبلاد، وبلغ عدد ضحايا حوادث الدهس 63 ضحية، منذ مطلع العام 2022 ولغاية مساء أمس الخميس.

وأمس، لقي خمسة أشخاص على الأقل وأصيب عدد آخر من مستقلي المركبات بإصابات متفاوتة في حوادث طرق مختلفة على شوارع البلاد، بينهم ليلى متعب (60 عاما) وابنة شقيقها ريماس (5 أعوام) من قلنسوة، وأصيب 3 أشخاص آخرين في حادث طرق بين شاحنة وسيارة خصوصية على شارع 57 بالقرب من المدينة. كما لقي حسن أبو عوّاد (42 عاما) من قرية شقيب السلام في منطقة النقب، جنوبي البلاد، صباح أمس، مصرعه إثر تعرضه للدهس من قبل شاحنة في مدينة حولون، وسط البلاد.

وللمقارنة، لقي 369 شخصا في البلاد مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، فيما لقي 306 مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

وبلغ عدد الضحايا العرب في العام 2021 الذين لقوا مصارعهم في حوادث الطرق بالبلاد 109 ضحايا مقابل 99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.

والجدير ذكره أن سلطة الأمان على الطرق صرحت، في وقت سابق، أن "العُرضة للإصابة في المجتمع العربي لا تزال كبيرة كل عام، إذ تنضاف كل أسبوع ضحايا في الشوارع وتدخل عائلات جديدة في دائرة الثكل الصعبة. يجب على وزارة المواصلات والأمان على الطرق أن تستثمر في معالجة شاملة لحوادث الطرق، معالجة البنى التحتية في بلدات المجتمع العربي، والاستثمار في توعية هادفة تجعل السائقين يقودون بصورة آمنة لا تشكل خطرا على أنفسهم وعلى بقية مستخدمي الطريق، وكذلك الاهتمام بزيادة الإجراء والتنفيذ، فمن خلال إجراء شامل ومدمج، فقط، بإمكاننا أن نواصل تقليص أعداد القتلى على الطرقات والشوارع".