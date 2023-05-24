شعبية اللد: البلدية والشرطة تحاولان إلغاء مسيرة الذكرى الثانية لـ"هبة الكرامة"  

عضو اللجنة الشعبية في اللد، غسان منيّر، لـ"عرب 48" : "المسيرة في موعدها المحدد يوم الجمعة القريب، وليست الشرطة هي التي تقرر متى نحيي ذكرى هبة الكرامة".

تحاول بلدية اللد إلغاء مسيرة الذكرى الثانية لـ"هبة الكرامة" المقرر إجراؤها، بعد غد الجمعة، عن طريق الضغط على الشرطة بعدم إصدار التراخيص التي تسمح بإجراء المسيرة في موعدها المحدد، وتصر اللجنة الشعبية في مدينة اللد ولجنة المتابعة العليا للجماهير العربية على استصدار التراخيص اللازمة لإجراء المسيرة كما خططتا لها.

وفي هذا الصدد، قال عضو اللجنة الشعبية في اللد، غسان منيّر، لـ"عرب 48" إن "مسيرة إحياء الذكرى الثانية لهبة الكرامة في مدينة اللد لا تزال في موعدها المحدد يوم الجمعة القريب، وستنطلق من أمام الكنيسة والمسجد العمري الكبير في اللد مباشرة بعد صلاة الجمعة".

وبخصوص محاولات إلغاء المسيرة من قبل الشرطة، أوضح منيّر أن "الشرطة حاولت إلغاء المسيرة بادعاءات واهية، بسبب ضغط ما تسمى (النواة التوراتية) وبلدية اللد من أجل إلغاء المسيرة، ولكننا نصر على الحصول على التراخيص اللازمة من أجل إقامة المسيرة، وذلك لعدم إفساح المجال للمواجهة مع الشرطة والبلدية".

وعن التوجه للمحكمة، قال منيّر إنه "توجهنا للمحكمة العليا لنحصل على تراخيص عن طريق جمعية حماية حقوق المواطن، وذلك حتى لا يتم تحقيق غاية البلدية والنواة التوراتية بإلغاء المسيرة".

وختم منيّر حديثه بالقول إنه "رجاء خاص من الجميع تلقي المعلومات بخصوص المسيرة فقط من اللجنة الشعبية وليس من جهات أخرى. المسيرة في موعدها المحدد يوم الجمعة القريب، وليست الشرطة هي التي تقرر متى نحيي ذكرى هبة الكرامة".