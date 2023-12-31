حصيلة 2023: مصرع 356 شخصا في حوادث الطرق بالبلاد

في العام 2023، بلغ عدد حوادث الطرق المميتة 333 حادثا مقابل 319 حادثا مميتا في العام 2022، أي بزيادة قدرها نحو 5%. وفي حوادث الطرق المميتة خلال العام 2023، قُتل 35 طفلا دون سن 14 عاما.

يستدل من معطيات وإحصاءات نشرتها سلطة الأمان على الطرق في البلاد، أن 356 شخصا، بينهم 98 مواطنا عربيا، لقوا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع المختلفة، منذ مطلع العام 2023 ولغاية اليوم.

ويستدل من تقرير أصدرته جمعية (أور يروك) "ضوء أخضر"، حديثا، أن 356 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث مرورية في العام 2023، بزيادة نحو 2% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتبين أنه خلال العام 2023، بلغ عدد حوادث الطرق المميتة 333 حادثا مقابل 319 حادثا مميتا في العام 2022، أي بزيادة قدرها نحو 5%. وفي حوادث الطرق المميتة خلال العام 2023، قُتل 35 طفلا دون سن 14 عاما، وهو أعلى رقم في العقد الماضي.

وتظهر البيانات أيضا أن 26 من راكبي الدراجات الكهربائية لقوا مصارعهم خلال العام، وهو رقم قياسي على الإطلاق. بالإضافة إلى ذلك، قُتل اثنان من راكبي الدراجات الكهربائية وتسعة من راكبي الدراجات الهوائية. وفي العام الماضي، قُتل 75 مواطنا من كبار السن تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر في حوادث السير. كما تبين أن 100 من المشاة و74 من راكبي الدراجات النارية والكهربائية لقوا مصارعهم في حوادث الطرق. ومن بين السائقين الذين لقوا مصارعهم 41 سائقا شابا (حتى سن 24 عاما)، منهم 16 من المجتمع العربي.

كما أشارت الجمعية إلى أن 49 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث طرق للشاحنات، و29 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث للحافلات، و16 سائقا وراكبا سقطوا ضحايا في حوادث مركبات تجارية وشاحنات.

ووفقا للمعطيات فإن حصيلة الوفيات في حوادث الطرق داخل المدن: تل أبيب - يافا تحتل المرتبة الأولى 15 حالة وفاة، تليها القدس 14، حيفا 9، بئر السبع 8، بات يام 8، أسدود 7، بيتح تكفا 6، نتانيا 6، ريشون لتسيون 5، وحولون والخضيرة وبني براك والطيبة 3 كل واحدة منهن.

وتبين أيضا أن 195 شخصا لقوا مصارعهم في حوادث مرورية على الطرق بين المدن (55%) من إجمالي الوفيات، و154 شخصا لقوا مصارعهم على شوارع المدن (43%) من إجمالي الوفيات، كما قُتل ستة أشخاص آخرين في الميدان.

وقال الرئيس التنفيذي لجمعية أور يروك، المحامي يانيف يعقوب، إن "عام 2023 هو عام الفشل في مكافحة المذبحة على الطرق، وهو العام الذي لم ينخفض ​​فيه عدد الوفيات فحسب، بل ارتفع أيضا".

وأضاف أنه "لسوء الحظ، لا تعمل دولة إسرائيل فقط بدون خطة وطنية متعددة السنوات للحد من الوفيات الناجمة عن حوادث الطرق، بل إنها تقوم أيضًا بتخفيض الميزانيات".

وللمقارنة فقد لقي 352 شخصا مصارعهم في حوادث الطرق على الشوارع في البلاد خلال العام الماضي 2022. كما لقي 369 شخصا مصارعهم بحوادث الطرق في العام 2021، و306 في العام 2020، و355 ضحية في العام 2019.

ولقي 115 مواطنا عربيا مصارعهم في حوادث الطرق في العام 2022، وفي العام 2021 لقي 109 مواطنين عرب مصارعهم و99 ضحية في العام 2020 و110 ضحايا في العام 2019.