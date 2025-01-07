عشية انتخابات جامعة حيفا: نشاط موسع لتحالف "الكرمل" العربي الموحد

وسام علي الصالح: "نسبة الطلاب العرب في جامعة حيفا تتعدى حوالي الـ50%، ومن مصلحة الطلاب أن نجمّع القوى العربية الفاعلة ضمن تحالف موحد من أجل ضمان تمثيل أكبر وأوسع داخل النقابة".

أكثر من 8 آلاف طالب عربي يشاركون في انتخابات نقابة الطلاب في جامعة حيفا يوم غد الأربعاء، إذ تخوض الكتل الطلابية العربية في الجامعة الانتخابات ولأول مرة ضمن تحالف انتخابي مشترك يحمل اسم "الكرمل"، وذلك إثر المحاولات المستمرة لتجنيب وتهميش الطلاب العرب منذ سنوات.

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وشهد اليوم نشاطا موسعا لمرشحي تحالف "الكرمل" وأعضاء الكتل الطلابية العربية في جامعة حيفا، تخلله توزيع منشورات للتحالف وحديث مع الطلاب العرب عن الانتخابات وتوضيح آلية التصويت.

توحيد الجهود وتكثيف النشاط في التحالف الانتخابي المشترك "الكرمل" والذي يضم كل من "جفرا - التجمّع الطلابي"، و"الجبهة الطلابية"، إلى جانب قوى طلابية مستقلة أخرى لخوض الانتخابات المقبلة لنقابة الطلاب في جامعة حيفا، المقرر عقدها غدا في الثامن من كانون الثاني/ يناير 2025. pic.twitter.com/5wvyTOmkQc — موقع عرب 48 (@arab48website) January 7, 2025

ويضم التحالف كل من "جفرا - التجمع الطلابي" و"الجبهة الطلابية" وقوى طلابية مستقلة. وأعلنت الكتل الطلابية خوضها الانتخابات ضمن هذا التحالف يوم 31 كانون الأول/ديسمبر بعد أن أعاق مندوبو إدارة النقابة الطلابية في جامعة حيفا يوم 9 أيلول/سبتمبر 2024، تقديم ترشيحات كتلتي "التجمّع الطلابيّ" و"الجبهة الطلابيّة" في جامعة حيفا، ليحول ذلك دون استقبال وقبول مرشحي الكتلتين، ما دفع الكتلتين إلى تقديم التماس للمحكمة المركزية في حيفا، والتي قررت إلغاء انتخابات النقابة الطلابية التي كانت مقررة يوم 18 أيلول/سبتمبر 2024، وفتح باب الترشح مجددا.

جورج قسيس (عرب 48)

وقال المرشح عن في تحالف "الكرمل" وطالب علم النفس، جورج قسيس، لـ"عرب 48"، إننا "ننشط خلال الأيام الأخيرة واليوم على نحو خاص في الجامعة قبيل الانتخابات بيوم واحد، في محاولة لجمع واستقطاب أكبر عدد من الطلاب العرب لانتخاب تحالفنا الوحدوي ’الكرمل’، وبالفعل نرى انعكاس هذا التحالف في التفاف ووحدة الطلاب العرب".

وأكمل "من خلال التحالف نستطيع محاربة النقابة الفاسدة والتي كانت أساس موجة العنصرية التي تعرض لها الطلاب العرب في الجامعات خلال فترة الحرب، ونستطيع إظهار قوّتنا كطلاب عرب وقدرتنا على التأثير في الجامعة".

وأشار قسيس إلى أن الأموال كلها التي كانت تستقطبها النقابة من الطلاب، استخدمتها لمصالح خاصة وشخصية دون ترجمتها لخدمات أو نشاطات إيجابية للطلبة، ويتحمل الطلبة العرب الخسارة الأكبر من هذا الفساد المستمر لأنهم نصف عدد طلبة الجامعة.

نور حاج (عرب 48)

وقالت طالبة الاقتصاد وإدارة الأعمال، نور حاج، لـ"عرب 48"، إن "هذه أول فترة خلال الحرب نشعر بها بنوع من التفاؤل والحماس والإيجابية، والسبب هو هذا التحالف، وخصوصا أن وضع الطلاب العرب هو الأسوأ في البلاد. الطلاب جميعهم تقبلوا فكرة التحالف بشكل جيد جدا، وهناك أمل بأن تكون السنوات القادمة أفضل وتحديدا للطلاب الذين انخرطوا مؤخرا في الجامعة والذين ينوون الدراسة فيها".

كمال سرحان (عرب 48)

وذكر المرشح عن تحالف "الكرمل" وطالب العلوم السياسة والإعلام، كمال سرحان، لـ"عرب 48"، أن "هذا التحالف يعتبر نتيجة طبيعية لكل السياسات العنصرية التي تصاعدت بعد السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023. رؤية هذا التحالف أتت لتغيير واقع الطلاب العرب في جامعة حيفا".

وتابع أن "النقابة الموجودة حاليا حاولت دائما إبعادنا عن العمل الطلابي والترشح لانتخابات النقابة، هذه النقابة عبارة ’شلة أصدقاء’ يسيطرون عليها ومعنيون بالبقاء، 40 عضوا في النقابة ولا يوجد فيها أي عضو عربي! بالرغم من أن الطلاب العرب يشكلون 50% من مجمل الطلاب في الجامعة".

وسام علي الصالح (عرب 48)

وقال مركز الدائرة الطلابية في حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وسام علي الصالح، لـ"عرب 48"، إن "نسبة الطلاب العرب في جامعة حيفا تتعدى حوالي الـ50%، ومن مصلحة الطلاب أن نجمّع القوى العربية الفاعلة ضمن تحالف موحد من أجل ضمان تمثيل أكبر وأوسع داخل النقابة".

وعن أهمية وجود تمثيل عربي في النقابة، أوضح أنه "يجب أن يكون عنوان للطالب العربي في الجامعة خصوصا بعد مشاهد الاستفراد ببعض الطلبة التي شهدناها خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى دور أعضاء النقابة العرب في إقامة نشاطات ثقافية واجتماعية، الطلبة يجب أن يجد مع يتحدث معه بنفس اللسان واللغة وأن لا يشعر الطالب العربي بأنه يتيم".

وختم الصالح حديثه بالقول إن "التحالف يأتي كرد فعل وانعكاس للجو العنصري الذي ساد في البلاد والجامعة على وجه الخصوص. ما بعد السابع من أكتوبر 2023 أصبح هناك خوف لدى الطلاب العرب من التعبير، وهذا التحالف جاء ليوفر نوعا من الحماية للطلبة بالإضافة للخدمات الاجتماعية المتنوعة".