مجد الكروم: محمد خطيب يعلن ترشحه لرئاسة المجلس المحلي

أعلن د. محمد خطيب عن ترشيح نفسه لرئاسة المجلس المحلي في مجد الكروم، والتي من المزمع إجراؤها في يوم 30 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.

وسينحصر التنافس على رئاسة مجلس مجد الكروم، على ما يبدو، بين المرشحين د. محمد خطيب ورئيس المجلس الحالي، سليم صليبي.

وكتب خطيب على صفحته الشخصية في شبكة التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ما يلي: "سلامي لك مجد الكروم، أعي وأعرف أنك انتظرت كثيرا، وما بقي إلا القليل، ثلاثة أشهر وسيكون التغيير إن شاء الله، نحن جاهزون من أجل العطاء ونحن جاهزون للعمل المدروس، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب".

وحاول "عرب 48" الاتصال إلى خطيب، من أجل الحصول على أقواله، إلا أنه لم يتسن لنا ذلك وبدورنا سنقوم بنشر تصريحاته فور وصولها إلينا.

وفي سياق متصل، دعا فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مجد الكروم المواطنين إلى حضور المؤتمر الصحافي الذي سيعقده مساء اليوم، الأربعاء، وسيعلن من خلاله قائمة مرشحيه للتنافس على مقاعد عضوية المجلس المحلي.