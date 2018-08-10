بركة: لا أعلام ترفع بالمظاهرة وناشر "هآرتس" خطيبا

تنظم لجنة المتابعة غدا السبت مظاهرة ضد "قانون القومية" في "ميدان رابين" في تل أبيب، فيما أعلنت سلطات محلية عربية تنظيم حافلات لنقل المتظاهرين إلى المظاهرة.

وتبيّن اليوم، الجمعة، أن من بيّن المتحدثين في المظاهرة ناشر صحيفة "هآرتس" عاموس شوكين، وهو ما لم تعلن عنه لجنة المتابعة بشكل رسمي، ليثير ذلك عاصفة من ردود الأفعال بعد دعوة المتابعة الالتزام بشعاراتها وعدم رفع الأعلام.

وكتب شوكين على حسابه في "تويتر" إنه "تفاجأ" من الدعوة ولا مجال لعدم قبولها، في موازاة دعوة صحيفته لرئيس المعارضة الإسرائيلية، تسيبي ليفني، للمشاركة بالمظاهرة، وهو ما يثير تساؤلات إن كانت هذه الدعوة بالتنسيق مع لجنة المتابعة، لكن ليفني أعلنت في السابق بأنها لن تشارك بمظاهرة مع القائمة المشتركة لأنها تشمل قوى لا تعترف بإسرائيل دولة يهودية، في إشارة إلى التجمع الوطني الديمقراطي.

وتنطلق المظاهرة، السبت، كما قال رئيس لجنة المتابعة، محمد بركة لـ"عرب 48"، من "ميدان رابين" في تل أبيب الساعة السابعة والنصف مساء، ومنها يتم الاتجاه نحو ساحة "هبيما" حيث يقام المهرجان الخطابي.

عرب 48: من هم المتحدثون في المهرجان الخطابي، وهل هناك يهود غير ناشر "هآرتس" سيخطبون بالمظاهرة؟

بركة: نعم، هناك متحدثون يهود. المتحدثون هم: رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ورئيس بلدية سخنين، مازن غنايم، صاحب الامتياز في صحيفة "هآرتس"، عاموس شوكين، المحاضرة في الجامعة العبرية، إيفا إيلوز، بروفيسور قيس فرو، ورئيس لجنة المتابعة، محمد بركة، وتتولى عرافة المنصة الخطابية، د. مها صباح كركبي.

عرب 48: هناك لغط كبير حول الشعارات الموحدة، وهل سترفع أعلام فلسطينية، وهل سترفع أعلام إسرائيلية، هل لك أن توضح؟

بركة: نحن دعونا جميع المشاركين في المظاهرة الحضور دون حمل أي شيء، لجنة المتابعة وضعت الشعارات ومتفق عليها من كل مركبات المتابعة، وفقط شعارات لجنة المتابعة الوحدوية المتفق عليها من كل مركبات المتابعة التي سترفع.

عرب 48: هل سترفع أعلام إسرائيلية، كما نعلم هناك جهات إسرائيلية مشاركة في المظاهرة؟

بركة: نحن قلنا لكل المشاركين سواء جمعيات أو أفراد، إن المظاهرة تنظم تحت شعار لإسقاط "قانون القومية"، ونعم للمساواة ونعم للعدالة، وطبعا ما يشتق منها "قانون أبرتهايد"، وهذا واضح للجميع لمن سيشارك سواء عربا أو يهود.

عرب 48: هناك رسائل إعلامية حول خطاب المظاهرة، فما هو طرح لجنة المتابعة لخطاب المظاهرة و"قانون القومية"؟

بركة: واضح أن لجنة المتابعة تتألف من جهات تحمل توجهات سياسية وأيديولوجية مختلفة، لكن في موضوع "قانون القومية"، هناك إجماع شامل وقوي حول ضرورات إسقاط هذا القانون، وضرورة التعامل محليا وعالميا كمجموعة لها حقوق قومية كاملة ولها حقوق مدنية كاملة.

عرب 48: دعت صحيفة "هآرتس" في افتتاحيتها اليوم رئيس المعارضة، تسيبي ليفني، للمشاركة في هذه المظاهرة، وردت بالرفض بسبب مواقف التجمع الوطني الديمقراطي، هل ذلك بالتنسيق معكم؟

بركة: من يوافق على شعارتنا فليأتي ولن نفتقد من يوافقنا، ليفني ردت أن القائمة المشتركة لا تقر بيهودية الدولة، ونحن نقولها واضحة أن كل الجماهيرية العربية لا تقر بيهودية الدولة.