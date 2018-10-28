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قلنسوة: زميرو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات

تاريخ النشر: 28/10/2018 - 17:54

قلنسوة: زميرو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات
عرب ٤٨/ ضياء حاج يحيى

أعلن المرشح لرئاسة بلدية قلنسوة الأستاذ معروف زميرو، عن انسحابه من المنافسة على المنصب، مساء اليوم الأحد، وذلك قبيل الانتخابات بيومين اثنين فقط.

وفي أعقاب إعلان زميرو عن قراره الانسحاب من الترشح، تجمع حشد من المواطنين أمام الدوار الرئيسي في قلنسوة وانطلقوا في مظاهرة جابت شوارع المدينة.

وعبّر المتظاهرون عن استنكارهم من استفحال العمل الإجرامي، الذي دفع زميرو إلى الاستقالة، ورفعوا لافتات جاء في بعضها: "لا انتخابات تحت تهديد السلاح"، "البلد تحكمها مافيا"، "لقد سقطت ورقتكم أيها المرشحون".

وتأتي هذه الاستقالة بعد تهديدات تلقتها زميرو من قبل مجهولين، تطورت، مؤخرًا، لجريمة إطلاق نار استهدفت منزله وسيارته هي الثانية التي يتعرض لها زميرو، حيث أطلق جناة قبل نحو شهرين النار على منزله.

وترددت أنباء في قلنسوة منذ يوم أمس، تشير إلى احتمالية انسحاب زميرو من التنافس في الانتخابات، إثر تغيبه عن المهرجان الاختتامي للحملة الانتخابية.

ويعم الغضب صفوف المواطنين في قلنسوة عقب استقالة زميرو، معربين عن أسفهم مما آل إليه المجتمع العربي جراء العنف المستشري.

 

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018

#معروف زميرو
#قلنسوة
#جريمة إطلاق نار

قلنسوة: زميرو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات

قلنسوة: زميرو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات

قلنسوة: زميرو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات

قلنسوة: زميرو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات

قلنسوة: زميرو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات

قلنسوة: زميرو ينسحب من سباق الرئاسة بعد تهديدات

من عرب 48

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