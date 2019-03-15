  2. محليات
  3. سياسة

تحالف الموحدة والتجمع يدين مجزرة نيوزيلندا

تاريخ النشر: 15/03/2019 - 10:44

تحالف الموحدة والتجمع يدين مجزرة نيوزيلندا
من مكان المجزرة في نيوزيلندا، صباح اليوم (أ ب)
عرب ٤٨

استنكر تحالف الموحدة والتجمّع بشدة المجزرة الإجرامية، التي ذهب ضحيتها أكثر من أربعين شخصًا في مسجدين في نيوزيلندا، مؤكّدًا بأن استهداف المصلين العزّل في المساجد هو جريمة نكراء وفعل جبان، نتيجة التحريض المستمر ضد المسلمين وتشويه صورتهم، وكذلك ضد المهاجرين واللاجئين.

وعبر التحالف عن تضامنه مع الجالية المسلمة في نيوزيلندا وقدم تعازيه ومواساته لذوي الضحايا، متمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

ودعا التحالف السلطات النيوزيلندية إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المساجد والمصلين في المساجد، ومنع التحريض وبث ثقافة الكراهية، وإلى القيام بتحقيق سريع وجدّي للقبض على المجرمين ومقاضاتهم. وأرسل التحالف رسالة عاجلة إلى رئيسة حكومة نيوزيلندا، غاسيدا إرديرن، طالبها فيها بترجمة تصريحاتها الحازمة إلى فعل يؤدي إلى معاقبة المجرمين وإلى ردع أمثالهم وإلى حماية المسلمين في نيوزيلندا.

واعتبر التحالف المجزرة نتيجة للتحريض المتواصل على المسلمين وعلى الأقليات في كافة أرجاء المعمورة.

وشدد على أنه لن تكون هناك ديمقراطية في أي بلد إذا لم يجر اجتثاث العنصرية وجرائم الكراهية من جذورها. وحذّر تحالف الموحدة والتجمع من استهداف دور العبادة، ومن إشعال فتيل الحروب الدينية، ومن انفلات قوى اليمين المتطرف في كافة أرجاء العالم.

وأكّد التحالف دعمه للمبادرة، التي أطلقتها شخصيات ديمقراطية لتشكيل تحالف دولي ضد العنصرية والفاشية وجرائم الكراهية ومن أجل الدفاع عن حقوق الإنسان في كل مكان في العالم.

 

ملف خاص | انتخابات الكنيست 2019

#مجزرة نيوزيلندا
#تحالف التجمع والموحدة

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مصرع شاب من الناصرة في حادث عمل بتل أبيب
مصرع شاب من الناصرة في حادث عمل بتل أبيب

2019-03-15

يركا: إلقاء قنبلة على المجلس المحلي
يركا: إلقاء قنبلة على المجلس المحلي

2019-03-15

حالة الطقس: أمطار محلية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة
حالة الطقس: أمطار محلية وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

2019-03-15

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أمطار متفرقة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

حالة الطقس: أمطار متفرقة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

2019-03-14
استئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب: قرار العليا لغاية الأحد

استئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب: قرار العليا لغاية الأحد

2019-03-14
الناصرة: وفاة شابة بعد أيام من إصابتها بحادث الرينة

الناصرة: وفاة شابة بعد أيام من إصابتها بحادث الرينة

2019-03-14
شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

شفاعمرو: إصابة خطيرة بجريمة إطلاق نار

2019-03-14
استطلاع:

استطلاع: "كاحول لافان" يتصدر وتحالف نتنياهو يصل إلى 64 مقعدا

2019-03-14