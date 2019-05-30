جديدة المكر: انتخاب قائم بأعمال ونائبين لرئيس المجلس المحلي

انتخب المجلس البلدي في جديدة المكر بغالبية أعضائه في جلسته الأخيرة، أمس الأربعاء، قائما بأعمال رئيس المجلس المحلي إلى جانب تعيين 3 أعضاء لتولي مهام النيابة.

وأدرج رئيس المجلس المحلي، سهيل ملحم، في الجلسة بندا للتصويت على انتخاب قائم بالأعمال و3 نواب له، حيث نال ذلك ثقة 8 أعضاء مقابل معارضة 6 آخرين.

وجرى انتخاب كل من عضو المجلس المحلي عن قائمة "الهدف"، عبيد عبيد، قائما بأعمال الرئيس، مروان ميعاري (التجمع) وباسم دبس (بلدنا) لنيابة الرئيس على مبدأ التساوي بينهما، بالإضافة إلى انتخاب بيسان طه قيس (التجمع) نائبة فخرية لمدة 5 أعوام.

وفي هذا السياق، قال عضو مجلس محلي جديدة المكر، مروان ميعاري، لـ"عرب 48" إن "ما يهمنا هو المصلحة العامة، وهذا الانتخاب ليس سوى تكليف من أجل مواصلة العمل البلدي بالشكل المطلوب والنهوض ببلدنا وازدهارها في مختلف المجالات".

وأضاف: "نحن في التجمع الوطني الديمقراطي لم نجلس يوما في المعارضة منذ دخولنا المجلس المحلي، وما يهمنا هو مصلحة بلدنا وتقديم الأفضل لها، وبدورنا نتوجه بالشكر لرئيس المجلس المحلي على الثقة التي منحنا إياها".

وختم ميعاري بالقول إن "قائمتنا ممثلة في عدة لجان هامة بالمجلس المحلي، وبدورنا سنقوم بكل ما بوسعنا من أجل الرقي ببلدنا في مختلف المجالات".