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شحادة: أطلقوا سراح المعتقل السياسي حذيفة حلبية

تاريخ النشر: 15/08/2019 - 11:08

شحادة: أطلقوا سراح المعتقل السياسي حذيفة حلبية
د. إمطانس شحادة (أرشيف "عرب 48")
عرب ٤٨

توجّه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. إمطانس شحادة، برسالة عاجلة لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان، طالب فيها بإطلاق سراح المعتقل السياسي حذيفة حلبية، المعتقل منذ حزيران/ يونيو عام 2018 والمضرب عن الطعام منذ مطلع شهر تموز/ يوليو الماضي، والذي يقبع في العزل الانفرادي في مستشفى سجن الرملة.

والمعتقل الإداري، حذيفة حلبية، من سكان بلدة أبو ديس، متزوج وأب لطفلة عمرها ستة أشهر ويعاني من مشاكل صحيّة خطيرة.

وحمّل شحادة، وزارة الأمن الداخلي وإدارة السجون الإسرائيلية، مسؤولية حياة حلبية وحالته الصحية في حال استمرارهم في اعتقاله، وأكد أن استمرار اعتقال حذيفة حلبية في العزل الانفرادي وتحت ظروف تعسّفية وغير إنسانية تشكّل خطرا حقيقيا على حياتها".

وأوضح  أنه "منذ بداية إضراب حلبية عن الطعام، خسر أكثر 15 كغم من وزنه، وحالته الصحيّة تتدهور مع مرور كل يوم".

وأضاف أن "سياسة الاعتقال الإداري التي تتبعها إسرائيل هي سياسة إجرامية ومنافية لجميع المعاهدات الدولية".

وطالب شحادة بالإفراج الفوري عن حلبية بدون أي شروط وتوفير العلاج الصحي التام له.

 


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#د. إمطانس شحادة
#غلعاد إردان
#حذيفة حلبية

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