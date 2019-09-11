المشتركة: نطالب بإدانة نتنياهو وتصريحاته الدموية ضد المواطنين العرب

قالت القائمة المشتركة إن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي وصفته بـ"العنصري المنفلت" يواصل تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادات العربية، إذ أرسل نتنياهو رسالة خاصة إلى متابعيه عبر موقع "فيسبوك" حرّض فيها على المواطنين العرب والنائب أيمن عودة، وفقا للمشتركة، جاء فيها: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لبيد وعودة، غانتس وليبرمان".

وأضاف أن هذه الحكومة هي "حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفالا، نساء ورجالا، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا".

وفي ذات السياق، تواصل رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة مع ممثلي شبكة "فيسبوك" في البلاد وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرضة، على وجه السرعة.

وطالبت القائمة المشتركة أحزاب المعارضة بإدانة تصريحات نتنياهو التي وصفتها بـ"الدمويّة التحريضيّة" ضد المواطنين العرب غير آبه بالنتائج المُحتملة التي يمكن أن تولدها كهذه تصريحات.

وقالت القائمة المشتركة، إن نتنياهو مأزوم وخائف من تأثير المواطنين العرب ويسعى للتحريض اليومي ضدهم.

وأكدت المشتركة أنه "أمام المواطنين العرب فرصة تاريخية لإسقاط نتنياهو وتصريحاته العنصرية ومشاريعه الدموية التي يتاجر بها من أجل حفنة أصوات، ولحماية نفسه من السجن".