  2. محليات
  3. سياسة

المشتركة: نطالب بإدانة نتنياهو وتصريحاته الدموية ضد المواطنين العرب

تاريخ النشر: 11/09/2019 - 13:44

المشتركة: نطالب بإدانة نتنياهو وتصريحاته الدموية ضد المواطنين العرب
(توضيحية)
عرب ٤٨

قالت القائمة المشتركة إن رئيس الحكومة الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، والذي وصفته بـ"العنصري المنفلت" يواصل تحريضه الدموي ضد المواطنين العرب والقيادات العربية، إذ أرسل نتنياهو رسالة خاصة إلى متابعيه عبر موقع "فيسبوك" حرّض فيها على المواطنين العرب والنائب أيمن عودة، وفقا للمشتركة، جاء فيها: "يجب منع إقامة حكومة يسار خطيرة الأسبوع القادم مع لبيد وعودة، غانتس وليبرمان".

وأضاف أن هذه الحكومة هي "حكومة يسار علمانية، ضعيفة، ترتكز على العرب الذين يريدون إبادتنا جميعا، أطفالا، نساء ورجالا، والتي ستسمح لإيران بالحصول على قنبلة نووية لتبيدنا جميعا".

وفي ذات السياق، تواصل رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة مع ممثلي شبكة "فيسبوك" في البلاد وطالبهم بإزالة هذه الرسائل المحرضة، على وجه السرعة.

وطالبت القائمة المشتركة أحزاب المعارضة بإدانة تصريحات نتنياهو التي وصفتها بـ"الدمويّة التحريضيّة" ضد المواطنين العرب غير آبه بالنتائج المُحتملة التي يمكن أن تولدها كهذه تصريحات.

وقالت القائمة المشتركة، إن نتنياهو مأزوم وخائف من تأثير المواطنين العرب ويسعى للتحريض اليومي ضدهم.

وأكدت المشتركة أنه "أمام المواطنين العرب فرصة تاريخية لإسقاط نتنياهو وتصريحاته العنصرية ومشاريعه الدموية التي يتاجر بها من أجل حفنة أصوات، ولحماية نفسه من السجن".

 


#القائمة المشتركة
#نتنياهو
#أيمن عودة
#انتخابات الكنيست

حوارات

النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟
النقب: لماذا تنخفض نسبة التصويت؟ وكيف انهارت أحزاب السلطة؟

2019-09-07

لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية
لقاء | أطفال القدس بين مطاردتين: الاعتقالات ومناهج التدريس الإسرائيلية

2019-08-31

د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني
د. فاخرة هلّون: فلسطينيو الداخل ينزاحون نحو المركز الفلسطيني

2019-08-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

"عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو
"عدالة" يطالب بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو

2019-09-11

جمعية الثقافة العربية ومدى الكرمل ينعيان بروفيسور قيس فرو
جمعية الثقافة العربية ومدى الكرمل ينعيان بروفيسور قيس فرو

2019-09-11

مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في ورشتي بناء
مصرع عامل وإصابة 3 آخرين في ورشتي بناء

2019-09-11

الأكثر قراءة

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود ونتنياهو يقطع خطابه

صافرات الإنذار تدوي في عسقلان وأسدود ونتنياهو يقطع خطابه

2019-09-10
نتنياهو يتعهد بضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات

نتنياهو يتعهد بضم الأغوار للسيادة الإسرائيلية بعد الانتخابات

2019-09-10
العراق: انهيار يودي بحياة العشرات في يوم عاشوراء بكربلاء

العراق: انهيار يودي بحياة العشرات في يوم عاشوراء بكربلاء

2019-09-10
إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

إسقاط طائرة إسرائيلية مسيرة جنوب غزة

2019-09-10
تصريحات نتنياهو وتوقيتها: ألاعيب إعلامية أم مجازفة لها ثمن؟

تصريحات نتنياهو وتوقيتها: ألاعيب إعلامية أم مجازفة لها ثمن؟

2019-09-10