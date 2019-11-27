كفر مندا: إصدار القرار النهائي للمحكمة حول الانتخابات المحلية غدا

أعلنت قاضية المحكمة المركزية في مدينة حيفا، تمار ناؤوت بري، موعد إصدار القرار النهائي حول القضية المتعلقة بطلب الطعن في نتائج انتخابات مجلس كفر مندا المحلي. ووفقا لقرار المحكمة فإن موعد إصدار القرار، يوم غد الخميس الساعة 12:00 ظهرا.

وقال المرشح لرئاسة مجلس كفر مندا المحلي، علي خضر زيدان، إن "قاضية المحكمة المركزية أعلنت أنها ستعطي قرارها النهائي بالقضية التي تقدمنا بها في الطعن على نتائج الانتخابات الأخيرة للمجلس المحلي ونزاهة الانتخابات، إذ ستعلن قاضية المحكمة المركزية القرار النهائي يوم غد الخميس الساعة 12:00 ظهرا".

وتوجه زيدان إلى أهالي كفر مندا عموما وجمهور قائمته "ائتلاف الخير والإصلاح" خصوصا بأن "نتقبل سويًا قرار المحكمة المركزية أيًا كان بصدر رحب وبروح رياضية، وأن نعمل سويًا في الحفاظ على أمن وأمان البلد وسلامة أهلنا، والامتناع عن إزعاج المواطنين بشتى الوسائل والطرق".

وأشار إلى أنه "سعينا بالماضي وما زلنا نسعى حاليا في الحفاظ على أمن البلد ومقدراته وأملاكه العامة والخاصة واقتصاده وسلامة أهلنا والتي تعني لنا الكثير، وهي بالتأكيد أغلى وأهم من أي سلطةٍ كانت.

وختم زيدان بالقول: "إننا نثق بالجهاز القضائي ثقة كبيرة، ونأمل من الله ومن عدالة المحكمة أن تنصفنا في قضيتنا العادلة في إظهار العدل والحقيقة وإحقاق الحق وإبطال الباطل. وستبقى الوسائل الحضارية والقانونية هي وجهتنا الوحيد في تحصيل الحقوق المسلوبة".

ومن جهته، صرح رئيس كفر مندا المحلي، مؤنس طه عبد الحليم، أنه "مؤمن بصدق قضيتي وعدالة موقفي، وكلي ثقة أن الجهاز القضائي في دولة إسرائيل سينصفنا وسنجتاز هذا الاجترار الطويل والمبتذل من هذا الفصل العبثي الذي حان أوان طي صفحته".

ووجه عبد الحليم كلمة إلى أهالي كفر مندا وجمهور مؤيديه، وقال: "تحلوا بالصبر وحافظوا على أمن وأمان وسلامة بلدنا الغالية، وأدعوكم للانضباط كما عهدتكم، متخلقين بأخلاق الإسلام السمح ورايتكم الصفح والمسامحة".