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العُليا تنظر في شطب ترشيح النائبة يزبك

تاريخ النشر: 05/02/2020 - 09:28

العُليا تنظر في شطب ترشيح النائبة يزبك
من قاعة العُليا، اليوم
عرب ٤٨

تنظر المحكمة العليا صباح اليوم، الأربعاء، في قرار لجنة الانتخابات المركزية شطب ترشيح النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. هبة يزبك، بواسطة مركز "عدالة"، على شطب ترشحها لانتخابات الكنيست الـ23 التي ستجري في 2.3.2020، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وجاءت جلسة العليا في أعقاب قرار اللجنة المركزية لانتخابات للكنيست الـ23 وهي لجنة سياسية أعضاؤها هم مندوبو الأحزاب في الكنيست، يوم الأربعاء الماضي، شطب ترشح النائبة يزبك، في جلسة شهدت أجواء متوترة وعبارات عنصرية أطلقها بعض أعضاء اليمين إذ نعت أحدهم النواب العرب بأنهم "مخربون" ما أثار الغضب والاشمئزاز وسجالات صاخبة. وصوّت مع طلب الشطب الذي قدمته أحزاب اليمين المختلفة 27 عضوا فيما عارضه 7 أعضاء.

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

#هبة يزبك
#المحكمة العليا
#القائمة المشتركة
#طلبات الشطب
#التجمع الوطني الديمقراطي

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