طمرة: الدعوة للتظاهر ضد نتنياهو والليكود

دعت اللجنة الشعبية في طمرة واللجنة الشعبية في كابول، والأحزاب والحركات السياسية في المنطقة لتظاهرة رفع شعارات مقابل قاعات الجليل (شارع 70) ضد اجتماع انتخابي لحزب الليكود بحضور رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، بعد ظهر اليوم الأربعاء.

وأصدرت اللجان والأحزاب الداعية للتظاهرة بيانا بعنوان "لا أهلا ولا سهلا بالنتن.."، جاء فيه "ندعوكم لتظاهرة رفع شعارات مقابل قاعات الجليل (شارع 70) حيث سيعقد اجتماع انتخابي لليكود بحضور المحرض والعنصري نتنياهو، اليوم الأربعاء، الساعة 15:30".

وأضاف البيان أن "نتنياهو المحرض الأول: سن قانون القومية العنصري، سن قانون كامينتس، ويهدم البيوت، بادر ودعم لسن قانون منع الأذان، عراب صفقة القرن، يستمر في حصار أخواننا في غزة، في رقبته حروبات تم شنها على شعبنا واستشهد بها الآلاف".

وختم البيان بالقول "لا لنتنياهو، لا للعنصرية".