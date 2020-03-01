رهط: سجال حاد بين النصاصرة وأبو صهيبان

*النصاصرة: الائتلاف البلدي تحول لـ"بركة لبن" ورئيس البلدية شريك في التوتر الحاصل في المدينة

*أبو صهيبان: أنتظر عودة الأخ حسن النصاصرة إلى الائتلاف البلدي

تشهد مدينة رهط في منطقة النقب، جنوبي البلاد، حالة من التوتر وتسودها أجواء مشحونة، في الآونة الأخيرة، بعد تحول أعمال العنف والجريمة إلى حالة شبه يومية في أكبر مدينة عربية في النقب.

وعلى صعيد الحياة اليومية في رهط والحالة الخدماتية، تظهر آراء متباينة بين سكان رهط، ويتذمر عدد من المواطنين من عدم توفر خدمات بلدية كافية وأداء البلدية منذ تشكيل الائتلاف البلدي الذي تأخر الاتفاق عليه أصلا.

وشهدت رهط العديد من الأحداث المؤثرة على حياة المواطنين في الأشهر الأخيرة، قد يكون أهمها إعادة مبلغ القسط الأول من عملية شراء قسائم البناء في ضاحية رقم 6 من قبل ما تسمى "سلطة تطوير النقب"، قبل أيام، بعد منع التسويق والإعلان عن رغبة السلطة في إرجاع الأقساط للمواطنين سابقا دون الخوض في الأسباب أو إعطاء أجوبة لسكان رهط.

استقالة النصاصرة

أعلن عضو بلدية رهط عن قائمة "الوسط" ومسؤول ملف الرفاه الاجتماعي وملف مدينة بلا عنف، حسن النصاصرة، عن استقالته من الائتلاف البلدي، قبل أسبوع، وأشار النصاصرة في بيان استقالته إلى أن "هذه الخطوة احتجاج على ممارسات رئيس بلدية رهط ومسؤوليته عن التوتر الحاصل في المدينة، وسوء الإدارة لشؤون البلدية الذي تحول إلى أزمة حقيقية يعيشها المواطن الرهطاوي".

رهط في تراجع

وعن استقالته من الائتلاف البلدي، قال النصاصرة لـ"عرب 48" إنه "بعد 5 أشهر على تشكيل الائتلاف البلدي في مدينة رهط، ائتلاف ما يسمى 'بركة اللبن' المكون من 17 عضوا ورئيس البلدية وصلت إلى نتيجة بعدم جدوى المشاركة في هذه العملية. ليس هناك أي تقدم بل بالعكس البلدة في تراجع مستمر والمشاريع لا تقدم والصلاحيات لمسؤولي الملفات رمزية فقط".

تعيينات سياسية

وأضاف النصاصرة أنه "على صعيد ميزانية البلدية وعملها، هناك نقص في الخدمات يعادل أكثر من 5 مليون شيكل يقابله ارتفاع في أجور عمال البلدية أكثر من 5 مليون شيكل. منذ تسلم رئيس البلدية، فايز أبو صهيبان، الإدارة أدخل أكثر من 120 وظيفة جديدة أغلبها وظائف سياسية ولمقربين".

تطلعات أهالي رهط

وأشار النصاصرة إلى أن "هناك استياء كبير في الشارع الرهطاوي لدى معظم من نقابله. للأسف قامت 'دائرة أراضي إسرائيل' وما تسمى 'سلطة تطوير النقب' بإعادة الأقساط التي دفعها المواطنون عن قسائم البناء في ضاحية 6 وأحد الاقتراحات التي قدمتها في هذا الموضوع تشكيل لجنة من أعضاء البلدية بالتعاون مع اللجنة الشعبية في المدينة مهمتها قيادة النشاط الجماهيري ضد خطة السلطة، لم تقبل البلدية بذلك واكتفت بالتوجه إلى المحاكم الإسرائيلية دون تنظيم أي نضال شعبي ضد القرار. إدارة بلدية رهط لم تبذل الجهود الكافية لحماية قسائم البناء الخاصة بالمواطنين".

وأكد عضو البلدية أنه "بالإضافة إلى ضاحية 6 فإن 'سلطة تطوير النقب' تنوي نقل أهالي الزرنوق إلى ضاحية رقم 11 وعائلات من حورة إلى شمالي رهط، وباستثناء التوجه إلى المحكمة لم تفعل بلدية رهط شيئا بهذا الصدد، وهذا من الأسباب التي دفعتني للعودة إلى المعارضة".

النسيج الاجتماعي في خطر

وختم النصاصرة بالقول إن "رهط تحولت إلى مكان غير مريح للعيش. جودة الحياة تضاءلت والنسيج الاجتماعي في المدينة في خطر، وهذا وضع جديد على أهل هذا البلد الطيب، ورئيس البلدية شريك في التوتر الحاصل والوصول إلى هذه النتيجة الخطيرة. سأستمر في عملي وأدائي مهامي لخدمة أهالي رهط بعيدا عن المناصب الشكلية التي لم أردها وليست هدفا لي".

تعقيب رئيس بلدية رهط

وعقب رئيس بلدية رهط، فايز أبو صهيبان، على استقالة وتصريحات عضو البلدية، حسن النصاصرة، إنه "في موضوع الصلاحيات المعطاة لعضو البلدية، حسن النصاصرة، تم منحه كل الصلاحيات المستحقة في ملف الرفاه الاجتماعي ومنصب نائب رئيس فخري ثالث، مع مكتب مؤثث، وفي قضية النضال الجماهيري فلقد توجهت بلدية رهط إلى المحكمة العليا ضد قرار 'سلطة تطوير النقب' بوقف تسويق قسائم البناء، وتحدثنا للإعلام حول نيتنا تنظيم نشاطات احتجاجية في قضية ضاحية 11 وضاحية 6".

وأكد أبو صهيبان لـ"عرب 48" أنه "بالنسبة لموضوع التعيينات السياسية فأقول إن عدد الموظفين داخل بناية بلدية رهط لا يتجاوز 140 موظفا، من القدامى والجدد، وكل تعيين جرى في العامين 2019- 2020 فقد تم حسب القانون وقرارات وزارة الداخلية. وبالنسبة لقضية المعاشات، أعضاء بلدية رهط لم يقبضوا معاشاتهم خلال العام الماضي بسبب تأخير تشكيل الائتلاف البلدي واضطررنا لتحويلها أواخر العام الماضي".

وختم رئيس بلدية رهط بالقول: "بالنسبة للتوتر الحاصل في المدينة فالأخ حسن النصاصرة كان مسؤولًا عن ملف مكافحة العنف، وهو من كان عليه مهنيًا بناء خطط وتشكيل لجان إصلاح لفض النزاعات الموجودة بين العائلات في رهط. لا زلت أنتظر عودة الأخ حسن النصاصرة إلى الائتلاف البلدي الذي فقط عبره نستطيع التغيير والإنجاز، وأثمن عمله ومجهوده الدائم لخدمة كافة أهالي رهط".