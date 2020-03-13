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شحادة يطالب وزير الخارجية بإعادة الطلاب العرب للبلاد

تاريخ النشر: 13/03/2020 - 09:47

شحادة يطالب وزير الخارجية بإعادة الطلاب العرب للبلاد
النائب د. إمطانس شحادة
عرب ٤٨

أبرق النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. إمطانس شحادة، رسالة عاجلة لوزارة الخارجية، بعد عدّة توجّهات، طالب فيها الوزير يسرائيل كاتس، بالعمل على إيجاد طرق لإعادة الطلاب الذين يتعلّمون خارج البلاد إلى أهاليهم.

جاء ذلك في أعقاب الإجراءات التي تتّخذها، مؤخرًا، كل من وزارتي الصحّة والخارجية، بإلغاء الرحلات الجويّة من وإلى البلاد، بهدف محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد. وبهذا يتعسّر عليهم العودة إلى البلاد.

وفي الرسالة، طالب شحادة أيضا بعقد جلسة عمل مع مهنيين في الوزارة، لمتابعة الموضوع والعمل على حلّه.

وأضاف النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة أنه "سنعمل لحل هذه القضية التي تمسّ سلامة أهلنا وأولادنا، وفتحت المجال للتواصل معي عبر صفحتي في فيسبوك، لحالات عينية بحاجة للمتابعة أمام الوزارة".

ملف خاص | الإجرام المنظم: دولة داخل الدولة

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#وزارة الخارجية
#إمطانس شحادة

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