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يزبك لوزير الصحة: انشروا التعليمات بالعربية في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب

تاريخ النشر: 19/03/2020 - 15:06

يزبك لوزير الصحة: انشروا التعليمات بالعربية في القرى مسلوبة الاعتراف بالنقب
النائبة هبة يزبك
عرب ٤٨

‏‎أبرقت النائبة عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، رسالة مستعجلة إلى وزير الصحة ومدير عام الوزارة، مطالبة بـ"نشر المعلومات الصادرة عن الوزارة باللغة العربية بخصوص فيروس كورونا المستجد في القرى، مسلوبة الاعتراف، في النقب".

‏‎وشددت يزبك في رسالتها على أن "عدم إيصال المعلومات والتوجيهات الصادرة عن وزارة الصحة لأهالي القرى غير المعترف بها في النقب يشكل خطرًا كبيرًا على سلامتهم ويؤدي إلى انتشار الفيروس بشكل سريع".

‏‎وأكدت أنه "بعد التوجهات التي وصلتنا والتواصل مع عدد من الأطباء والعيادات الطبية في المنطقة تبين لنا أن توجيهات وزارة الصحة لم تصل بالقدر الكافي للأهل في القرى، مسلوبة الاعتراف، في النقب ونسبة الوعي لخطورة الفيروس منخفضة".

‏‎وختمت يزبك رسالتها بالقول إنه "على الوزارة تقع مسؤولية كبيرة، وعليها وضع خطة جدية وفورية، لنشر المعلومات والتوجيهات والاهتمام بالتوعية، وتزويد العيادات بكل المستلزمات الطبية، ورفع الوعي لخطورة الفيروس وكيفية تفاديه".


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