توما سليمان: آن الأوان ليخرس نتنياهو فهو الإرهابي الأخطر

صرحت النائبة عن الجبهة في القائمة المشتركة، عايدة توما سليمان، أن "الإرهابي الأخطر والفيروس الذي لا يقل خطورة عن كورونا هو شخص بنيامين نتنياهو الذي لا يكف عن ترهيب الناس، بشكل جنوني، ليشل العمل السياسي، ولا يكف في هذا الوقت بالذات عن التحريض الدموي الشرس على القائمة المشتركة، واتهامها بدعم ما يسميه نتنياهو وزمرته إرهابا".

وأضافت: "نحن نعرف نتنياهو بإتقانه التحريض القاتل منذ 25 عاما وأكثر، وهو يواصل التحريض على جماهيرنا العربية والقائمة المشتركة، بزعم أنها ‘تدعم الإرهاب’ حسب منطقه، بينما القائمة المشتركة وكل جماهيرنا تناضل ضد الإرهاب الحقيقي، الاحتلال، وضد من يقود ويعمق هذا الإرهاب، وآن الأوان ليخرس نتنياهو وأن يكف عن نهج العربدة السياسية والترهيب فهو الإرهابي الأخطر في أيامنا".

وأكدت أن "حكومة الطوارئ التي يريدها نتنياهو وغيره، هي طوارئ نتنياهو، وليست طوارئ كورونا، طوارئ إنقاذ حكمه. نحن نسمع عن كسر ما في المعسكر الآخر، وهذا ليس بالضرورة مفاجئا، بل هو أحد السيناريوهات المطروحة، ولكن من سيدخل لحكومة نتنياهو سيكون كنملة نهاية الصيف التي تطلق أجنحتها لتلقى مصيرها الأخير، مصيرهم السياسي الأخير".

وختمت توما سليمان بالقول: "نحن في القائمة المشتركة أجندتنا هي أجندة جماهيرنا العربية، الوطنية القومية واليومية، وضمان الديمقراطية والحريات، وعلى أساس هذه الأجندة، سنواصل المعركة لأجل مصالح جماهيرنا، وشعبنا الفلسطيني والقوى التقدمية في الشارع اليهودي".