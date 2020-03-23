يزبك تطالب بتخصيص ميزانيات للسلطات المحلية لمواجهة كورونا

أبرقت النائبة التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، رسالة مستعجلة لوزير الداخلية، أرييه درعي، مطالبة من خلالها بتخصيص ميزانيات خاصة للمجالس المحلية والبلديات لمواجهة فيروس كورونا، وخصوصا لأقسام الرفاه الاجتماعي، لدعم الشرائح المستضعفة وتوفير الخدمات الحيوية للبلدات.

وطالبت يزبك الوزارة بتحويل ميزانيات خاصة للمجالس والبلديات في إطار بند محاربة كورونا، والتي من خلالها يتم إعطاء خدمات للعائلات التي تواجه صعوبات مادية، طبية، نفسية وغيرها، هذا إضافة لتوظيف قوى عاملة لحالة الطوارئ.

إضافة إلى ذلك، طالبت يزبك بمنح السلطات المحلية إمكانية تحويل الميزانيات من بند إلى آخر ضمن بنود الميزانية القائمة بهدف التعامل مع الأزمة وتبعياتها وفق معايير تحددها الإدارة المحلية في كل بلدة.