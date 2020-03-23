  2. محليات
  3. سياسة

يزبك تطالب بتخصيص ميزانيات للسلطات المحلية لمواجهة كورونا

تاريخ النشر: 23/03/2020 - 13:47

يزبك تطالب بتخصيص ميزانيات للسلطات المحلية لمواجهة كورونا
النائبة هبة يزبك (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

أبرقت النائبة التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، هبة يزبك، رسالة مستعجلة لوزير الداخلية، أرييه درعي، مطالبة من خلالها بتخصيص ميزانيات خاصة للمجالس المحلية والبلديات لمواجهة فيروس كورونا، وخصوصا لأقسام الرفاه الاجتماعي، لدعم الشرائح المستضعفة وتوفير الخدمات الحيوية للبلدات.

وطالبت يزبك الوزارة بتحويل ميزانيات خاصة للمجالس والبلديات في إطار بند محاربة كورونا، والتي من خلالها يتم إعطاء خدمات للعائلات التي تواجه صعوبات مادية، طبية، نفسية وغيرها، هذا إضافة لتوظيف قوى عاملة لحالة الطوارئ.

إضافة إلى ذلك، طالبت يزبك بمنح السلطات المحلية إمكانية تحويل الميزانيات من بند إلى آخر ضمن بنود الميزانية القائمة بهدف التعامل مع الأزمة وتبعياتها وفق معايير تحددها الإدارة المحلية في كل بلدة.


#كورونا
#التجمع
#المشتركة
#هبة يزبك
#سلطات محلية

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اللد: اتهام شاب بمصرع الطفل رياض الزبارقة دهسا
اللد: اتهام شاب بمصرع الطفل رياض الزبارقة دهسا

2020-03-23

رفض طلب دفاع الشيخ رائد صلاح تأجيل دخوله للسجن
رفض طلب دفاع الشيخ رائد صلاح تأجيل دخوله للسجن

2020-03-23

أوامر هدم وإخلاء لمنازل قرية رخمة بالنقب
أوامر هدم وإخلاء لمنازل قرية رخمة بالنقب

2020-03-23

الأكثر قراءة

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

غزة: تسجيل أول إصابتين بكورونا لعائدين من باكستان

2020-03-22
الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1071

الصحة الإسرائيلية تعلن ارتفاع عدد الإصابات بكورونا إلى 1071

2020-03-22
ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

ما هي الفئة العمرية الأكثر إصابة بفيروس كورونا في البلاد؟

2020-03-22
بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

بسبب كورونا: نقص بالبيض والحليب وارتفاع أسعار الدجاج الطازج

2020-03-22
الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

الليكود: الإطاحة بإدلشتاين ستوقف الاتصالات حول حكومة وحدة

2020-03-22