  2. محليات
  3. سياسة

نواب من المشتركة لرئاسة وعضوية لجان برلمانية

تاريخ النشر: 25/03/2020 - 08:17

نواب من المشتركة لرئاسة وعضوية لجان برلمانية
نواب المشتركة (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨

أقرت الهيئة العامة للكنيست تشكيل اللجان البرلمانية الخاصة، أمس الثلاثاء، وهي لجان مؤقتة لغاية تشكيل حكومة جديدة.

وإلى جانب إقرار تشكيل لجنة المالية، أقر الكنيست تشكيل لجنتين إضافيتين هما لجنة الكورونا التي ستتابع قضايا الأزمة الصحية في البلاد ولجنة التربية والتعليم التي ستتابع أيضا وضعية التعليم والاستعدادات للعام الدراسي بالبلاد.

وبموجب تقسيم اللجان فإن القائمة المشتركة ستحصل على رئاسة وعضوية عدة لجان برلمانية إذ سيحصل ممثلو مركباتها وفقا للتالي: التجمع سيحصل على رئاسة لجنة فرعية في لجنة الكورونا وعضوية لجنة المالية وعضوية لجنة مكافحة العنف، وستحصل الجبهة على رئاسة لجنة العمل والرفاه فيما ستكون رئاسة لجنة مكافحة العنف من نصيب الحركة الإسلامية (الجنوبية)، وكل هذه اللجان والتقسيمات مؤقتة لغاية إقامة اللجان الثابتة.

طرح قضايا المجتمع العربي

وفي سياق متصل، صادقت لجنة المالية البرلمانية على تخصيص صندوق قروض بضمان الدولة للمصالح الصغيرة والمتوسطة، في أعقاب الأزمة الاقتصادية، إثر انتشار فيروس المستجد في البلاد والعالم.

اتفاق بين المشتركة و"كاحول لافان" على انتخاب اللجنة المنظمة بالكنيست
رغم تغليب فرص إقامة "حكومة طوارئ قومية" بين حزبي "الليكود" و"كاحول لافان" فإن التفاهمات بين الأخير والقائمة المشتركة لا تزال قائمة فيما يتعلق بانتخاب اللجنة المنظمة ورئيس الكنيست.

وشارك في الجلسة التي عقدت، أمس، عن القائمة المشتركة كل من النواب د. إمطانس شحادة، د. منصور عباس د. أحمد طيبي. وصوّت النواب إلى جانب القرار في ظل الأزمة التي تعصف بالبلاد والعالم، خاصة وأن المعطيات تشير إلى أن 96% من المصالح في المجتمع العربي هي مصالح صغيرة ومتوسطة وبالتالي هي الأكثر تضررًا.

وقال النائب د. يوسف جبارين إن "انتخاب لجان الكنيست هو خطوة هامة لكي تأخذ الكنيست دورها في متابعة القضايا الصحية والاقتصادية والتربوية في ظل أزمة الكورونا".

وأكد أن "نواب المشتركة سيطرحون بقوّة قضايا المجتمع العربي بهذه اللجان، وخاصة بعد حصول المشتركة على رئاسة لجنتين برلمانيتين هما لجنة العمل والرفاه ولجنة خاصة بمواجهة العنف والجريمة بالمجتمع العربي".


#المشتركة
#لجان برلمانية
#كورونا
#فيروس كورونا

حوارات

عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها
عروة سويطات: لا يمكن الاستفادة من الهجرة الإيجابية إلى حيفا دون تنظيمها

2020-03-21

د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة
د. محمد أبو سمرة: الأحزاب الإسرائيلية تتنافس على أرضية يمينية محورها يهودية الدولة

2020-03-14

د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية
د. خيزران: الفلسطينيون في إسرائيل ذوتوا الواقع ولم يذوتوا الصهيونية

2020-03-07

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كورونا: 18 مصابا بينهم 2 من طمرة في مستشفى "رمبام"
كورونا: 18 مصابا بينهم 2 من طمرة في مستشفى "رمبام"

2020-03-25

حالة الطقس: أجواء ربيعية مستقرة
حالة الطقس: أجواء ربيعية مستقرة

2020-03-25

إصابة بإطلاق نار في رهط وسطو على محطة وقود بمجد الكروم
إصابة بإطلاق نار في رهط وسطو على محطة وقود بمجد الكروم

2020-03-24

الأكثر قراءة

حالة وفاة بـفيروس

حالة وفاة بـفيروس "هنتا" بالصين تثير المخاوف بانتشار وباء جديد

2020-03-24
كورونا في البلاد: ثلاث وفيات و1930 مصابا

كورونا في البلاد: ثلاث وفيات و1930 مصابا

2020-03-24
عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

عريضة وقعها 300 طبيب: نتنياهو يستغل أزمة كورونا

2020-03-24
قرصنة بسبب فيروس كورونا

قرصنة بسبب فيروس كورونا

2020-03-24
دراسة حديثة تكشف علاقة الطقس الدافئ وتفشي كورونا

دراسة حديثة تكشف علاقة الطقس الدافئ وتفشي كورونا

2020-03-24