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أبو شحادة يطالب بتعويض أصحاب المصالح الجديدة

تاريخ النشر: 02/04/2020 - 11:40

أبو شحادة يطالب بتعويض أصحاب المصالح الجديدة
النائب سامي أبو شحادة
عرب ٤٨

وجّه النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، رسالة لوزيري المالية والاقتصاد مطالبًا إياهما بالقيام بالخطوات اللازمة من أجل تعويض أصحاب المصالح الحديثة التي أقيمت في العام الأخير، والذين لا تشملهم خطة الدعم الحكومي لتعويض المتضررين من وباء كورونا.

وبحسب أبو شحادة فإن الخطة الحكومية تجاهلت أصحاب المصالح الذين قاموا بفتح مصالحهم في العام الأخير، وقاموا من أجل ذلك في حالات كثيرة باستثمار كبير وحصلوا على قروض بنكية.

وعقب أبو شحادة على هذا التوجه بالقول إنه "وراء كل مصلحة جديدة صاحب مصلحة وعائلة تعيش منها. أصحاب المصالح الحديثة هم مجموعة حساسة جدا، وذلك لأنهم في كثير من الحالات قاموا بدفع الكثير من الأموال من أجل افتتاح المصلحة، ويقومون بتسديد أقساط القروض التي أخذوها من أجل إنشاء المصلحة".

وختم بالقول إنه "على الحكومة أخذ مسؤوليتها وتعويض أصحاب المصالح، ليوفروا لهم معيشة كريمة في هذه الفترة، تأهلهم للحفاظ على مصالحهم، وإعادة افتتاحها مع انتهاء الأزمة".


#كورونا
#اقتصاد
#التجمع
#المشتركة
#فيروس كورونا
#يامي أبو شحادة
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