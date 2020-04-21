جبارين: الحكومة الجديدة يمينية متطرفة وسنكون رأس الحربة بمواجهتها

قال النائب د. يوسف جبارين (القائمة المشتركة) في تعقيبه على توقيع الائتلاف الحكومي مساء أمس، الإثنين، بين نتنياهو وغانتس، إن "هذه الحكومة الجديدة ليست 'حكومة طوارئ' ولا حكومة ما يسمى 'وحدة قومية'، بل هي حكومة يمينية في جوهرها وهي تشمل بين صفوفها أغلبية واضحة لليمين المتطرف".

وأوضح أن هذه "حكومة يمينية من الناحية السياسية وستمهّد لتنفيذ 'صفقة القرن' ومخططات ضم الاستيطان إلى إسرائيل، وهي كذلك حكومة يمينية من الناحية الاجتماعية لأنها ستتبنّى في ظل أزمة الكورونا، بهذه الفترة، سياسات رأسمالية ستمسّ بالطبقات العمالية والشرائح المستضعفة، مما سيمسّ مباشرة بمكانة المواطنين العرب ويعمّق من صعوبة أوضاعهم السياسية والاقتصادية".

وأكّد جبارين أنه "سنكون في القائمة المشتركة، إلى جانب لجنة المتابعة ولجنة الرؤساء والمؤسسات الحقوقية، في رأس الحربة لمواجهة هذه الحكومة وسياساتها اليمينية، وسنوظّف قوتنا البرلمانية والجماهيريّة لتقوية مسيرة النضال والدفاع عن حقوق أهالينا، المدنية والقومية، وعن حق شعبنا الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس".