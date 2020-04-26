  2. محليات
  3. سياسة

يزبك تطالب وزير الأمن الداخلي بخطة فورية لوقف العنف والجريمة

تاريخ النشر: 26/04/2020 - 15:01

يزبك تطالب وزير الأمن الداخلي بخطة فورية لوقف العنف والجريمة
النائبة د. هبة يزبك
عرب ٤٨

أبرقت النائبة د. هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة) رسالة مستعجلة لوزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، في أعقاب جريمة إطلاق النار في الناصرة يوم أمس، السبت، والتي أسفرت عن إصابة 9 أشخاص وشكلّت خطرًا كبيرًا على حياة كل من تواجد في المكان، في وضح النهار، إضافة لجرائم أخرى شهدتها قلنسوة وعارة.

وأشارت يزبك في رسالتها إلى مسؤولية الشرطة بالقيام بدورها الوقائي والاستباقي لمنع حصول مثل هذه الجرائم، وأنه منذ مطلع العام الجاري 2020 لقي 17 مواطنا عربيا مصارعهم في جرائم القتل.

وشددت على أن "أزمة الكورونا لا تعني إهمال الشرطة وعدم القيام بواجبها في القضايا الأخرى الحارقة، خاصة أن الشرطة تقوم بتطبيق القانون في الخروقات المتعلقة بالكورونا كما يجب، ما يؤكد أن الشرطة قادرة على ذلك أيضا لمنع العنف والجريمة".

وختمت يزبك رسالتها بمطالبة وزير الأمن الداخلي بعرض مجريات العمل والتحقيق حول جريمة إطلاق النار في الناصرة، والقيام بدورها ومسؤولياتها بشكل فوري، إضافة لوضع خطة طوارئ لعلاج ظاهرة العنف والجريمة ولمنع ارتكاب الجريمة القادمة.


#الناصرة
#العنف والجريمة
#قلنسوة
#هبة يزبك
#عارة
#التجمع
#القائمة المشتركة

حوارات

"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية
"دمٌ على حجر": سقوط يافا والفعل المقاوم بين خذلان الحماة وانهيار الحامية

2020-04-25

حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية
حوار | سقوط حيفا: الواقع الديموغرافي خدم العصابات الصهيونية

2020-04-18

حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا
حوار | العرب هم الأكثر تضررا من الأزمة الاقتصادية الناتجة عن كورونا

2020-04-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

الطيبة: حي كامل مهدد بالإغلاق بسبب كورونا
الطيبة: حي كامل مهدد بالإغلاق بسبب كورونا

2020-04-26

كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة
كورونا: 150 إصابة في دير الأسد و74 في أم الفحم و52 برهط و43 بجسر الزرقاء و42 بالطيبة

2020-04-26

اللجنة القطرية تهدّد بإضراب عام في السلطات المحلية العربية
اللجنة القطرية تهدّد بإضراب عام في السلطات المحلية العربية

2020-04-26

الأكثر قراءة

9 مصابين بإطلاق نار في يافة الناصرة

9 مصابين بإطلاق نار في يافة الناصرة

2020-04-25
ملف فساد جديد ضد نتنياهو

ملف فساد جديد ضد نتنياهو

2020-04-25
الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

الأسد يصعّد ضدّ رامي مخلوف

2020-04-25
النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

النقب: مصرع شقيقين من اللقية بانقلاب سيارة

2020-04-25
#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

#رامز_مجنون_رسمي: انتقادات واسعة للبرنامج ومطالبة بوقف البث

2020-04-25