يزبك تطالب وزير الأمن الداخلي بخطة فورية لوقف العنف والجريمة

أبرقت النائبة د. هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة) رسالة مستعجلة لوزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، في أعقاب جريمة إطلاق النار في الناصرة يوم أمس، السبت، والتي أسفرت عن إصابة 9 أشخاص وشكلّت خطرًا كبيرًا على حياة كل من تواجد في المكان، في وضح النهار، إضافة لجرائم أخرى شهدتها قلنسوة وعارة.

وأشارت يزبك في رسالتها إلى مسؤولية الشرطة بالقيام بدورها الوقائي والاستباقي لمنع حصول مثل هذه الجرائم، وأنه منذ مطلع العام الجاري 2020 لقي 17 مواطنا عربيا مصارعهم في جرائم القتل.

وشددت على أن "أزمة الكورونا لا تعني إهمال الشرطة وعدم القيام بواجبها في القضايا الأخرى الحارقة، خاصة أن الشرطة تقوم بتطبيق القانون في الخروقات المتعلقة بالكورونا كما يجب، ما يؤكد أن الشرطة قادرة على ذلك أيضا لمنع العنف والجريمة".

وختمت يزبك رسالتها بمطالبة وزير الأمن الداخلي بعرض مجريات العمل والتحقيق حول جريمة إطلاق النار في الناصرة، والقيام بدورها ومسؤولياتها بشكل فوري، إضافة لوضع خطة طوارئ لعلاج ظاهرة العنف والجريمة ولمنع ارتكاب الجريمة القادمة.