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يزبك تطالب بدعم الطلاب الجامعيين في ظل أزمة كورونا

تاريخ النشر: 30/04/2020 - 16:23

يزبك تطالب بدعم الطلاب الجامعيين في ظل أزمة كورونا
النائبة د. هبة يزبك
عرب ٤٨

توجهت النائبة د. هبة يزبك (التجمع، القائمة المشتركة) برسالة مستعجلة لوزير التربية والتعليم، رافي بيرتس، مطالبةً بدعم الطلاب الجامعيين في هذه الفترة الصعبة، خاصةً في أعقاب عدم وجود توجيهات واضحة وموّحدة من قبل مجلس التعليم العالي للجامعات والكليات، الأمر الذي يؤدي لقيام كل جامعة باتخاذ خطوات مختلفة تجاه الطلاب.

وأكدت يزبك في رسالتها أن "الطلاب يمرون في فترة صعبة جدًا، نفسيًا واقتصاديًا، الأمر الذي يتطلب توفير التسهيلات اللازمة لهم، ومنع إمكانية تركهم للمقاعد الدراسية بسبب الأزمة الحالية وإسقاطاتها".

وأضافت أن "الطلاب يقضون وقتهم ضمن هذه الأزمة في البيوت، من خلال التعلّم عن بعد، دون التواجد الفعلي والجسدي في الحرم الجامعي، إلا أن هذا لا يمنع الجامعات من مطالبتهم بتسديد الأقساط الدراسية الجارية كالمعتاد، إضافةً لتسديد دفعات المساكن الطلابية رغم عدم تواجدهم بها، دون الأخذ بعين الاعتبار أن الطلاب تضرروا أيضا اقتصاديا، وهم عاطلون عن العمل من جراء أزمة كورونا".

وختمت يزبك رسالتها مؤكدة بأن "مسؤولية الوزارة ومجلس التعليم العالي العمل ضمن خطة دعم واضحة وموّحدة للطلاب، لا تقتصر على التسهيلات بالقروض، إنما تشمل بالأساس تسهيلات في القسط التعليمي وإلغاء دفعات المساكن خلال هذه الأزمة".


#كورونا
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#هبة يزبك
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#المشتركة

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