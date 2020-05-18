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جبارين: ضم الاستيطان جريمة حرب

تاريخ النشر: 18/05/2020 - 08:57

جبارين: ضم الاستيطان جريمة حرب
جلسة الكنيست، أمس (تصوير مكتب الناطق بلسان الكنيست)
عرب ٤٨

أكد النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، أن "المستوطنات جرائم حرب، بحسب القانون الدولي، وأنه لا يمكن أن يكون سلام بالمنطقة مع احتلال ومع نظام أبرتهايد".

وفي خطابه خلال مراسيم تنصيب الحكومة الإسرائيلية الجديدة، أمس الأحد، تطرق رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بوضوح إلى مخطط حكومته الجديدة ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية إلى السيادة الإسرائيلية، قائلًا إنه "آن الأوان لبسط السيادة الإسرائيلية" عليها. وقد قاطع نواب القائمة المشتركة نتنياهو عدة مرات، وأخرج رئيس الجلسة خلال خطاب نتنياهو النواب يوسف جبارين وسامي أبو شحادة وعوفر كسيف.

وقاطع جبارين حديث نتنياهو عن ضم الاستيطان قائلًا إن "المستوطنات هي جرائم حرب بحسب القانون الدولي، ولا يمكن أن يكون سلام بالمنطقة مع احتلال ومع نظام أبرتهايد". كما ردّ جبارين على تهجم نتنياهو على محكمة الجنايات الدولية بالقول "‘إنك تخاف من إحقاق العدالة الدوليّة ومن القانون الدولي".

وحين قال نتنياهو إن هذه هي المرة الخامسة التي يقف بها على منبر الكنيست لتشكيل حكومة، قال له جبارين إن "هذه هي المرة الأولى التي تشكّل فيها حكومة مع لوائح اتهام تدينك بالفساد وتلقي الرشاوى، ولهذه الاتهامات يجب إضافة لائحة اتهام دولية تدينك بارتكاب جرائم حرب".

ملف خاص | من النكبة إلى "الصفقة"

#سياسة
#القائمة المشتركة
#نتنياهو
#الكنيست
#يوسف جبارين
#سامي أبو شحادة
#عوفر كسيف
#مستوطنات
#جرائم حرب

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