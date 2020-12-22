المشتركة تصوت مع إسقاط حكومة نتنياهو ونواب الإسلامية يتغيبون

صوت الكنيست، الليلة الماضية، بغالبية 49 مقابل 47 ضد قانون تمديد الموعد النهائي لإقرار الميزانية الذي يهدف لتمديد ولاية الحكومة الحاليّة وتمديد ولاية بنيامين نتنياهو رئيسًا للحكومة.

وتغيّب عن التصويت نوّاب "كاحول لافان" في حين صوت الليكود والأحزاب اليهودية المتدينة مع تمديد فترة ولاية الحكومة. وفاجأ 3 نواب من "كاحول لافان" بدخولهم قاعة التصويت في آخر لحظة وصوتوا ضد القانون كما فعلت ميخال شير من الليكود.

وأكدت المشتركة أنها بتصويتها ضد القانون فهي تنفذ التزاماتها السياسيّة الطبيعية ضد الحكومة العنصرية كما أن تصويتها هذا "ينسجم مع وعوداتها لجمهور الناخبين للإطاحة والعمل ضد كل حكومة عنصرية، يمينية متطرفة وعلى رأسها حكومة نتنياهو التي تعمل أذرعتها على هدم البيوت كما فعلت، أمس، في كفر قاسم وقلنسوة بينما تتواطأ في قضايا العنف وانتشار الجريمة والسلاح في المجتمع العربي ليصل عدد الضحايا حتى اللحظة 110، كما تسعى للإجهاز على القضية الفلسطينية".

وأشارت القائمة المشتركة إلى أن "تغيّب أربعة نواب عن الحركة الإسلامية عن التصويت، يعتبر خروجًا عن مشروع والتزامات المشتركة تجاه الناخب والمجتمع العربي، إضافةً لضربها بعرض الحائط باتفاقية اقامة المشتركة والبرنامج الانتخابي للمشتركة، حيث كاد هذا التصويت الخارج عن إجماع المشتركة أن يساهم بإبقاء نتنياهو، الذي رفض مجرد التفاوض والتوجه لنواب الحركة الإسلامية للتصويت مع الليكود".

وأضاف البيان أن "نواب الإسلامية رفضوا مجرد إبلاغ زملائهم في المشتركة بكيفية تصويتهم وغادروا البناية رافضين توجه وطلب زملائهم بالتصويت بشكل موحد".