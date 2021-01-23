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انتخابات داخلية في التجمع لاختيار رئيس القائمة

تاريخ النشر: 23/01/2021 - 19:42

انتخابات داخلية في التجمع لاختيار رئيس القائمة
أبو شحادة وشحادة
عرب ٤٨
تحرير: أحمد دراوشة

انتهت عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، السبت، الانتخابات الداخلية في التجمع الوطني الديمقراطي لاختيار رئيس لقائمته البرلمانيّة، على أن تعلن النتائج في وقت لاحق الليلة.

ويتنافس على المقعد الأوّل النائبان د. إمطانس شحادة وسامي أبو شحادة.

وأقرّ التجمع أنه لن يكون بإمكان الخاسر على المقعد الأوّل نقل ترشيحه إلى مكان آخر، بمعنى أن قائمة التجمع المقبلة سيغيب عنها إما شحادة أو أبو شحاد.

ورسميًا، ينتخب أعضاء المؤتمر الاستثنائي المرشّحين من المقعد الأول حتى الخامس، غير أن لا مرشّحين إلا على المقعد الأول.

وشهد الاقتراع إقبالا كبيرًا، بحسب ما ذكرت مصادر في الحزب.

وسيكون ترتيب القائمة من المقعد الثاني على النحو الآتي: النائبة هبة يزبك (المقعد الثاني)، النائب السابق جمعة الزبارقة (المقعد الثالث)، إياد رابي (المقعد الرابع)، محاسن قيس (المقعد الخامس).

وقال نائب أمين التجمع، يوسف طاطور، إنّ الانتخابات تجري "بشكل ديموقراطي ونزيه حيث يتوافد مندوبو التجمع من مختلف بلداتنا العربية من الجليل والمثلث والساحل والنقب إلى مقر التجمع للمشاركة في عملية الاقتراع"، وأضاف أن الانتخابات تجري وفقًا لتعليمات وزارة الصحة حيث تم تقسيم التصويت وفق مناطق وحضور في ساعات محددة لكل منطقة.

وأكد طاطور أنّ التجمّع يعتز بقائمة الرفاق المرشحين ويتجه مباشرة بعد الانتخاب إلى المهمة الأهم وهي دحر الأحزاب الصهيونية من قرانا ومدننا العربية وإعادة تشكيل القائمة المشتركة وفق برنامجها النضالي وخطها الوطني الوحدوي الأصيل.

"العاصمة"... القدس والفعل الثقافيّ | ملف خاص

#انتخابات الكنيست
#التجمع
#سامي أبو شحادة
#إمطانس شحادة
#يوسف طاطور

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