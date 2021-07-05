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تمرير مقترح قانون محاكمة الأسرى عن بعد بدعمٍ من القائمة الموحدة

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 23:39

تمرير مقترح قانون محاكمة الأسرى عن بعد بدعمٍ من القائمة الموحدة
جلسة سابقة للجنة المنظمة في الكنيست (المكتب الإعلامي للكنيست)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

مرّرت اللجنة المنظّمة في الكنيست، الإثنين، مقترح قانون محاكمة الأسرى والمعتقلين عن بعد، دون حضورهم وجاهيًا، للتصويت عليه في القراءتين؛ الثانية والثالثة.

وتمّ تمرير مقترح القانون بفارق صوت واحد بعد تأييده من قِبل النائب عن القائمة الموحدة (الإسلامية الجنوبية)، وليد طه.

وصوّت 17 نائبًا لصالح القانون فيما عارضه 16 نائبًا، وبضمنهم نواب القائمة المشتركة.

وقال المحامي المكلّف بالدفاع عن أسرى، خالد محاجنة، في منشور عبر صفحته بـ"فيسبوك": "وليد طه ابن (الحركة) الإسلامية والموحدة وافق على اقتراح قانون بموجبه يمنع عائلات الأسرى السياسيين من حضور محاكم أبنائهم ويمنع الأسرى من مشاهدة أهلهم من خلال المحاكم، والاكتفاء بالمحكمة عبر (تطبيق) زووم!".

وأضاف المحامي: "أشهد أن الأسير يأتي إلى قاعة المحكمة ينتظر بفارغ الصبر هذه اللحظه للقاء أهله لعدة دقائق، فهي من أعظم ومن أهم اللحظات".

وأثارت قضيّة تجديد القانون ضجّة في الأشهر الأخيرة الماضية، وبخاصّة في ظلّ عدم التوقيع على الأوامر في وزارة القضاء بشكل مؤقت، ما أدى إلى جلب الأسرى إلى قاعات المحاكم.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#قانون محاكمة الأسرى والمعتقلين عن بعد
#الأسرى الفلسطينيون

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