  2. محليات
  3. سياسة

يزبك بعد التحقيق معها: ملاحقة سياسية ومحاولة بائسة لتجريم عملنا

تاريخ النشر: 05/07/2021 - 18:49

يزبك بعد التحقيق معها: ملاحقة سياسية ومحاولة بائسة لتجريم عملنا
النائبة السابقة د. هبة يزبك
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

أكدت النائبة السابقة عن التجمع الوطني الديمقراطي، د. هبة يزبك، بعد استدعائها للتحقيق من قبل الوحدة القطرية لمكافحة الفساد والجريمة المنظمة (لاهف 433) أن "التحقيق يعبر عن محاولة لتجريم العمل السياسي العادل ضمن عملية الملاحقة السياسية بحقنا فقط لا غير".

وأضافت أنه "ما يؤكد ذلك أن التحقيق دار حول قضايا جرى البت بها سابقا في المحكمة العليا، عندما أقرت بعدم وجود أي أساس قانوني لمنعي من الترشح للكنيست قبل عام ونصف، ورغم ذلك تقوم الشرطة الآن تحديدا بمحاولة إعطائها صبغة جنائية عنوة كمحاولة بائسة لتجريم عملنا ونشاطنا".

وأشارت إلى أن "هذا التحقيق غير شرعي وقانوني ويأتي ضمن الملاحقات السياسية لأبناء شعبنا وضمن المحاولات المستمرة لإرهابنا ومحاولة إخراسنا، التحقيقات السياسية لم ولن تخيفنا يوميا وسنستمر بالعمل من أجل قضيتنا ومشروعنا السياسي العادل".

وختم يزبك بالقول "على الشرطة والمستشار القضائي والنيابة العامة الانشغال بمكافحة الجريمة التي تنهش بمجتمعنا العربي والقبض على المجرمين عملاء الشاباك ومقاضاتهم عوضا عن الانشغال بالملاحقات السياسية لأبناء المجتمع العربي وقياداته".

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص

#هبة يزبك
#لاهف 433
#التجمع الوطني الديمقراطي

حوارات

د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء
د. أمنون راز: حكومة بينيت - لبيد وتحييد الشرقيين والحريديين وخلق تحالف أشكنازي وحكومة بيضاء

2021-07-03

أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية
أبو كف: هكذا تعمّق "الفجوة الرقميّة" الفجوات الاقتصادية والاجتماعية

2021-06-26

حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس
حوار | حباس: "الاستيعاب الذاتي" نهج منصور عباس

2021-06-19

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

المزرعة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار
المزرعة: إصابة خطيرة لشاب في جريمة إطلاق نار

2021-07-05

اتهام شاب من كفر قرع بـ"الاعتداء على عائلة يهودية"
اتهام شاب من كفر قرع بـ"الاعتداء على عائلة يهودية"

2021-07-05

33 سائقا شابا لقوا مصارعهم في حوادث طرق منذ مطلع العام
33 سائقا شابا لقوا مصارعهم في حوادث طرق منذ مطلع العام

2021-07-05

الأكثر قراءة

والد ضحية القتل من كفر قاسم: حلم بدراسة الطب وقتلوه بصورة بشعة

والد ضحية القتل من كفر قاسم: حلم بدراسة الطب وقتلوه بصورة بشعة

2021-07-04
لأول مرة منذ التطبيع.. إسرائيل والمغرب تشاركان بمناورة عسكرية دولية

لأول مرة منذ التطبيع.. إسرائيل والمغرب تشاركان بمناورة عسكرية دولية

2021-07-04
الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

الفلبين: ارتفاع عدد قتلى تحطّم الطائرة العسكريّة إلى 45

2021-07-04
العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

العنف بالبلدات العربية: مقتل شاب بكفر قاسم وإصابة خطيرة بالنقب

2021-07-04
الشرطة الفلسطينية تفرج عن المحامي كراجة وتواصل اعتقال 3 نشطاء

الشرطة الفلسطينية تفرج عن المحامي كراجة وتواصل اعتقال 3 نشطاء

2021-07-04