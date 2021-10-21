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القائمة المشتركة: لن نسمح أن تقوم المحكمة بقتل يعقوب أبو القيعان مرة أخرى

تاريخ النشر: 21/10/2021 - 15:14

القائمة المشتركة: لن نسمح أن تقوم المحكمة بقتل يعقوب أبو القيعان مرة أخرى
الشهيد يعقوب أبو القيعان (أرشيفية)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استنكرت القائمة المشتركة رفض المحكمة العليا، صباح اليوم الخميس، طلبًا تقدمت به عائلة الشهيد يعقوب أبو القيعان من قرية أم الحيران في منطقة النقب، بفتح التحقيق في قضية قتل ابنها ومحاسبة المسؤولين عن الجريمة.

وكانت المحكمة قد عقدت جلستها في التاسع من أيلول/ سبتمبر المنصرم، لبحث الدعوى المقدمة ضد إغلاق الملفات والتحقيقات في قضية قتل أبو القيعان. وأصدرت قرارها، صباح اليوم.

وأكدت المشتركة أن "قرار المحكمة مجحف بحق عائلة الشهيد وأهالي أم الحيران عامة". وطالبت بـ"اتخاذ إجراءات جنائية ضد المسؤولين عن استشهاد أبو القيعان، المربي الذي قتل على يد قوات معززة من الشرطة الإسرائيليّة والوحدات الخاصة أثناء اقتحام قرية أم الحيران عام 2017".

وأضافت المشتركة أن "جرائم الحكومة استمرت في أم الحيران، إذ هدمت البلدة تمهيدًا لإقامة بلدة يهودية تحت اسم 'حيران' على أراضي قرية أم الحيران مسلوبة الاعتراف. كما قامت حكومة إسرائيل آنذاك بتشويه اسم يعقوب أبو القيعان واتهامه بالانتماء لتنظيم 'داعش' ووصفه بـ'المخرب' وغيرها من الادعاءات، حتى قيام قسم التحقيقات مع أفراد الشرطة 'ماحش' بإغلاق التحقيقات دون توجيه أي تهم في قتله لأي جهة".

وختمت المشتركة بالقول إن "والدة الشهيد وشعبه يطلبون معاقبة المسؤولين، وإحقاق العدل الجوهري من خلال الاعتراف بكل القرى مسلوبة الاعتراف في النقب".

بودكاست عرب 48

#النقب
#أم الحيران
#القائمة المشتركة
#يعقوب أبو القيعان
#قتلوا برصاص الشرطة

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