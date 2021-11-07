  2. محليات
  3. سياسة

جمعية المحبة اليافية في عمّان تستضيف النائب سامي أبو شحادة

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 08:16

جمعية المحبة اليافية في عمّان تستضيف النائب سامي أبو شحادة
من اللقاء في عمّان، مساء السبت
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

استضافت جمعية المحبة اليافية في مدينة عمّان النائب عن التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ والقائمة المشتركة في الكنيست، سامي أبو شحادة، مساء أمس السبت، وذلك بحضور عشرات الأهالي اليافيين الذين هُجّروا من يافا إبان النكبة ويعيشون في عمان وضواحيها.

وجاء هذا اللقاء بهدف تعزيز التواصل بين أبناء البلد الواحد رغم كل ما خلفت النكبة من تهجير وتقطيع أواصر الشعب الفلسطيني والعائلات المختلفة، ولوضع الأهالي في صورة ما يحدث في يافا والداخل في هذه الفترة والهبة الشعبية "هبة الكرامة" في آيار/ مايو الأخير، والتي واجهت فيها يافا اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين والشرطة الإسرائيلية.

وقال النائب أبو شحادة إن "مثل هذه اللقاءات تبعث فينا الكثير من الأمل فرغم مرور 73 عامًا من النكبة لا زال الأهل متمسكين بحقهم وحق شعبنا في وطنهم، ويافا التي عانت وما زالت تعاني ستبقى راسخة في أذهان أبنائها وبناتها ولا يمكن سلخها من الذاكرة والوعي الجمعي لأهلها".

وأكد أبو شحادة أنه "نسعى إلى تعزيز هذا التواصل مع أبناء الشعب الواحد ومحيطنا العربي، فلم يعد بالإمكان عزل الداخل الفلسطيني والمجتمع العربي عن شعبه وعمقه الفلسطيني والعربي".

بودكاست عرب 48

#يافا
#عمّان
#التجمع
#المشتركة
#سامي أبو شحادة
#جمعية المحبة اليافية

جمعية المحبة اليافية في عمّان تستضيف النائب سامي أبو شحادة

جمعية المحبة اليافية في عمّان تستضيف النائب سامي أبو شحادة

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة طوال أيام الأسبوع
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة طوال أيام الأسبوع

2021-11-07

مصابان أحدهما بحالة خطيرة في تل أبيب
مصابان أحدهما بحالة خطيرة في تل أبيب

2021-11-06

"الاعتراف المشروط" بالقرى الثلاث.. "برافر جديد" يستهدف الأرض والإنسان بالنقب
"الاعتراف المشروط" بالقرى الثلاث.. "برافر جديد" يستهدف الأرض والإنسان بالنقب

2021-11-06

الأكثر قراءة

مصرع 5 أشخاص في حادث جنوب نابلس

مصرع 5 أشخاص في حادث جنوب نابلس

2021-11-06
أكثر من 90 قتيلا في انفجار صهريج وقود في عاصمة سيراليون

أكثر من 90 قتيلا في انفجار صهريج وقود في عاصمة سيراليون

2021-11-06
حالة الطقس: حار وجاف

حالة الطقس: حار وجاف

2021-11-06
مبادرة مصيرها الفشل

مبادرة مصيرها الفشل

2021-11-06
السودان:

السودان: "تعثّر مفاوضات حل الأزمة" وتصعيد الاحتجاجات ضد الانقلاب

2021-11-06