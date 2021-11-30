بمبادرة النائب أبو شحادة: انطلاق اللوبي من أجل تحقيق المساواة في المدن المختلطة

بمبادرة النائب عن التجمّع الوطني الديمقراطيّ في القائمة المشتركة، سامي أبو شحادة، انطلق اللوبي من أجل تحقيق المساواة في مدن الساحل الفلسطيني التاريخية، يافا وعكا واللد والرملة وحيفا، بما يشمل المدن التي يعيش فيها المواطنون العرب واليهود مثل "نوف هجليل" ومعلوت – ترشيحا.

وعقدت الجلسة في الكنيست برئاسة مشتركة مع النائبة نعاما لزيمي وبحضور نواب القائمة المشتركة، وعدد من مؤسسات العمل الأهلي والجمعيات التي تعنى بشؤون هذه المدن وتعمل على مشاريع فيها، وعدد من أعضاء البلديات والناشطين والمهنيين في "المدن المختلطة"، أمس الإثنين.

وقال النائب أبو شحادة إن "أهلنا الذين يعيشون في المدن المختلطة يعانون من تمييز مضاعف، فهناك تمييز موجه من قبل الحكومة والمؤسسات وأيضًا من قبل البلديات التي تدير هذه البلدات، وبهذا فإن الفروقات بين المجتمعين العربي واليهودي في هذه المدن أكبر من أي حالة تمييز أخرى في البلاد".

وأضاف أنه "من خلال هذا اللوبي نسعى لبناء ائتلاف جدي يتشكل من مؤسسات العمل الأهلي وأعضاء وعضوات كنيست وممثلين عن هذه المدن للضغط باتجاه تحصيل حقوقنا والعمل بشكل جدي ومهني نحو تحقيق المساواة التامة، وتقليص الفجوات، وإنهاء حالة التمييز المستمر".

وختم أبو شحادة بالقول: "مستمرون بالعمل وبذل كل مجهود وطرق كل باب حتى تحصيل حقوقنا، وفضح كافة سياسات التمييز والعنصريّة التي يعاني منها مجتمعنا العربي، وبالذات سكان المدن المختلطة الذين يعانون الأمرين".