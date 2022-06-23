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تقدير موقف لمدى الكرمل: "حلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة في إسرائيل"

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 15:21

تقدير موقف لمدى الكرمل: "حلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة في إسرائيل"
بينيت ولبيد خلال المؤتمر الصحافي، مساء الإثنين (أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصدرتْ وَحدة السياسات في مركز مدى الكرمل - المركز العربيّ للدراسات الاجتماعيّة التطبيقيّة، اليوم الخميس، ورقةَ تقدير موقف (حزيران/ يونيو 2022) بعنوان "حلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة في إسرائيل".

وحللت ورقة تقدير الموقف الأسباب التي دفعت الحكومة الإسرائيليّة إلى حلّ الكنيست، والخياراتِ السياسيّة المحتمَلة لمستقبَل الحكم في إسرائيل.

وأعلن رئيس الحكومة الإسرائيليّ، نفتالي بينيت، ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجيّة، يائير لبيد، في بيان صحفيّ يوم الإثنين، 20 حزيران 2022، عن طرح قانون لحلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات جديدة.

وجاء هذا الإعلان بعد سلسلة من الأزمات السياسيّة الداخليّة التي عصفت بالحكومة في الأشهر الماضية، وكان آخرها فشل الحكومة في تجديد "قانون يهودا والسامرة"، إذ تتّجه إسرائيل إلى انتخابات خامسة خلال فترة عامين ونصف العام، تَخَلَّلَها تشكيل حكومتين صمدت كلّ واحدة منهما عامًا واحدًا، حكومة نتنياهو - غـانْتْس، وحكومة بينيت - لبيد.

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#مدى الكرمل
#انتخابات الكنيست
#سياسة

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