  2. محليات
  3. سياسة

"التجمّع": استقبال منصور عباس لبايدن يؤكد أنه أداة لتبييض وجه إسرائيل

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 23:42

"التجمّع": استقبال منصور عباس لبايدن يؤكد أنه أداة لتبييض وجه إسرائيل
النائب عباس (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

قال حزب "التجمع الوطني الديمقراطي"، إن مشاركة رئيس القائمة الموحدة، منصور عبّاس، المرتقبة في استقبال الرئيس الأميركيّ، جو بايدن، في مقرّ الرئيس الإسرائيليّ، يتسحاق هرتسوغ، الخميس، "تؤكد على الدور الذي يلعبه عباس كأداة لتبييض وجه إسرائيل أمام العالم، وإعطاء الشرعيّة لسياسات التمييز والأبرتهايد التي يزداد العالم يوما بعد يوم تصديًا له".

وشدد التجمع في بيان أصدره مساء الأربعاء على أنّ "هذا يأتي استمرارا لتصريحاته (تصريحات عباس) بالقبول بيهودية الدولة، وأنه لا يوجد فصل عنصري وأبرتهايد".

كما ذكر البيان أن عبّاس "يلعب الآن دور العربي الجيّد أمام بايدن، ليعطي صورة إيجابية عن إسرائيل".

وفي ما يخصّ زيارة بايدن للبلاد، أوضح التجمّع أنه يعبّر "عن عدم تعويله على أي شيء من زيارة بايدن والمؤسسة السياسية الأميركية للمنطقة، وأنه يرى هذه الزيارة هي توطيد للعلاقات العسكرية والأمنية الأميركية الإسرائيلية، ودعما للتجاوزات الإسرائيلية المستمرة والجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. كما وضرب بعرض الحائط، المطالب الفلسطينية بوضع حدٍ لإسرائيل وعنجهيتها في المنطقة، كما (أن الزيارة تعد) خدمة لإسرائيل في الملف الإيراني، وللمضي قدمًا بالتطبيع مع إسرائيل مع دول الخليج".

وحذّر البيان من "المحاولات المستمرة لتحويل الشعب الفلسطيني من شعب يناضل من أجل الحريّة والعدالة وتقرير المصير، لشعب يناضل من أجل بعض الفتات الاقتصادي وتحسين ظروف العبودية، كونه لا يمكن أن يكون حل عادل على الأرض بدون تحقيق الحق الفلسطيني وإنهاء الاحتلال وتفكيك نظام الأبرتهايد ونيل حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني".

وأضاف البيان أن "هذه الزيارة وفقًا للبرنامج المقرر لها تؤكد أن الإدارة الأميركية داعمة لإسرائيل بكل ثمن، وتتجاهل الواقع العنصري ونظام الأبرتهايد الذي تقوده إسرائيل ضد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر، فلو كانت لهذه الزيارة نوايا أخرى لوصل بايدن إلى قرى النقب مسلوبة الاعتراف، ليتعرف على أنه هناك آلاف المواطنين العرب داخل إسرائيل يعيشون في ظروف صعبة بدون بنية تحتية ولا ماء ولا كهرباء في هذا الحرّ الشديد".

وختم البيان بالقول إنه "لا محالة للشعب الفلسطيني إلا التعويل على نفسه وإعادة بناء المؤسسات الوطنية وتصويب النضال، وإعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني ومنظمة التحرير، وأنه لن يكون الخلاص إلا بأيدي شعبنا ونضاله الذي قدمنا فيه على مدار عشرات السنين، آلاف الشهداء والجرحى والأسرى من أجل الحريّة والعدالة وحقنا في وطننا".

بودكاست عرب 48

#التجمع
#زيارة بايدن
#منصور عباس

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

قرار قضائي بتمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز لسبعة أيام
قرار قضائي بتمديد اعتقال الشيخ يوسف الباز لسبعة أيام

2022-07-13

هزة أرضية تضرب الجليل
هزة أرضية تضرب الجليل

2022-07-13

تصريح ادعاء في محاولة اختطاف وقتل فتاة من النقب
تصريح ادعاء في محاولة اختطاف وقتل فتاة من النقب

2022-07-13

الأكثر قراءة

جنين: قتل والده وأخفى جثته تحت الإسمنت لمدة أيام

جنين: قتل والده وأخفى جثته تحت الإسمنت لمدة أيام

2022-07-12
قتيل ومصابون إثر إطلاق نار في شقيب السلام

قتيل ومصابون إثر إطلاق نار في شقيب السلام

2022-07-12

"ناسا" تنشر أعمق صورة للكون: آلاف المجرات بعد "الانفجار العظيم"

2022-07-12
البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في سورية خلال غارة أميركيّة

البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في سورية خلال غارة أميركيّة

2022-07-12
حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

2022-07-12