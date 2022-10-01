اللد: أبو شحادة ووفد من التجمع في زيارة تضامنية للشيخ يوسف الباز

قام النائب، سامي أبو شحادة، ووفد من حزب التجمع الوطني الديمقراطي بزيارة تضامنية للشيخ يوسف الباز في مدينة اللد مساء أمس، الجمعة، وذلك بعد إطلاق سراحه من السجون الإسرائيلية أول من أمس، الخميس.

وأعرب النائب أبو شحادة ووفد التجمع عن وقوفهم إلى جانب الشيخ الباز في وجه الملاحقة السياسية التي تعرض لها والتي تحيكها السلطات الإسرائيلية ضد القيادات الفلسطينية في مناطق 48.

وبيّن أبو شحادة، أن "اعتقال الشيخ يوسف الباز يندرج ضمن الملاحقات السياسية التي تنتهجها السلطات الإسرائيلية، سيما وأن الشيخ الباز له دور مركزي على مستوى اللد والمجتمع العربي".

وشدد على أننا "لن نقبل بأن تحدد لنا إسرائيل شكل القيادات المقبولة وغير المقبولة عليها، ونحن إذ نقف إلى جانب الشيخ الباز ضد محاولات إسكات صوته".

ومما يذكر أن السلطات الإسرائيلية أطلقت سراح إمام المسجد العمري (الكبير) في اللد مساء، الخميس، من سجن "رامون" الصحراوي، بعد اعتقاله منذ 30 نيسان/أبريل الماضي، الذي رافقه إضراب عن الطعام لأيام عدة، وعاد إلى منزله بعد أشهر من الحبس.

وكانت المحكمة المركزية في اللد قد قررت تسريح الباز بشروط مقيدة تشمل الحبس المنزلي مع قيد إلكتروني، وكفالة طرف ثالث، ومنع السفر وإيداع مبلغ قدره 20 ألف شيكل لصندوق المحكمة.

وكان الباز قد اعتقل يوم 30 نيسان/أبريل الماضي من منزله في اللد، وذلك بادعاء "التحريض على قوات الأمن"، وجاء ذلك بسبب خطاب كان قد ألقاه في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك في القدس.

ويواجه الباز ملفين قضائيين يتمحوران حول مزاعم بـ"التحريض"، الأول خلال أحداث "هبة الكرامة"، التي اندلعت في أيار/ مايو 2021، والثاني حول ادعاءات "التحريض على قوات الأمن"، في أعقاب اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، خلال شهر رمضان الأخير.

وفي يوم 14 حزيران/ يونيو الماضي، فرضت محكمة الصلح في الرملة، الحبس الفعلي لمدة 20 شهرا على الباز، بعد أن أدانته، يوم 21 أيلول/ سبتمبر 2018، بزعم "الاعتداء على مواطن يهودي من اللد".

والباز أحد القياديين البارزين في الحركة الإسلامية المحظورة من قبل السلطات الإسرائيلية، وهو معروف بمواقفه المدافعة والمناصرة عن الحقوق العربية في اللد على مدار أعوام طويلة. وهو متزوج وأب لستة أبناء، ويعاني حالة صحية متردية.