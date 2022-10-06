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المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

تاريخ النشر: 06/10/2022 - 14:45

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع
قادة التجمع في العليا، اليوم (أرشيف عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، في هذه الأثناء، في التماس قدمه مركز "عدالة" باسم حزب التجمع الوطني الديمقراطي، ضد قرار شطب الأخير ومنعه من الترشح في الانتخابات البرلمانية المقبلة، الذي اتخذته لجنة الانتخابات المركزية، يوم الخميس الماضي، المكونة من ممثلين عن الأحزاب السياسية التي تخوض الانتخابات.

وقال مدير مركز عدالة - المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل، المحامي د. حسن جبارين، في المحكمة إن "كل ما قدم في طلب الشطب لا يمكن أن يصمد في امتحان المحكمة العليا، لأنه تم التداول فيه سابقًا وتبين أنه لا أساس قانوني يستند إليه، وفي كثير من أجزائه أنتم (هيئة القضاة) تداولتموه وقررتم عدم أهليته القانونية".

وقال التجمع إن "قرار الشطب قرار عنصري سياسي بحت، لا يمت للواقع القانوني بصلة، ما يزعجهم حقًا هو الطرح التقدمي والديمقراطي الذي يحمله التجمع، والذي من شأنه تحدي التمييز والعنصرية الممنهجة ضد العرب في البلاد وتحدي الفوقية اليهودية والتفرقة العنصرية، لذلك يسعون بكل السبل منذ نحو 20 عاما لشطب ترشح التجمع وإسكات صوت الناس".

وأكد التجمع على أن "المستوى السياسي في إسرائيل وغيره من صناع القرار لم ينفكوا يحاولون تفصيل وهندسة قيادات سياسية للفلسطينيين المواطنين في إسرائيل على مقاسهم ووفق ذوقهم، لا يرغبون بمن يمثل صوت الناس المتحدي الذي يقول لا للعنصرية ولا للتفرقة، يؤلمهم فضح عنصريتهم وتعرية كذبة الديمقراطية التي يعيشونها، وبالتالي يعتقدون أنه بإمكانهم إسكات صوت الناس".

واعتبر التجمع الوطني الديمقراطي هذه المحاولة على أنها حلقة جديدة في مسلسل ملاحقة التجمع ومحاولات تدجينه وطمس طرحه السياسي الحضاري والديمقراطي والعادل، لكن "نحن واثقون، بغض النظر عن قرار المحكمة، أن صوت الناس لا يشطب".

يذكر أن لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية منعت التجمع من خوض الانتخابات، يوم الخميس الماضي، وذلك بعد أن أيد 9 من أعضائها شطب ترشح قائمة التجمع لانتخابات الكنيست الـ25، بذريعة "رفض طبيعة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية، والتحريض على العنصرية".

بودكاست عرب 48

#التجمع
#المحكمة العليا
#شطب التجمع
#عدالة
#انتخابات 2022
#سامي أبو شحادة

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

المحكمة العليا تنظر اليوم في التماس ضد شطب قائمة التجمع

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