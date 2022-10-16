  2. محليات
  3. سياسة

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

تاريخ النشر: 16/10/2022 - 12:54

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث
(تصوير الطاقم الإعلامي للتجمع)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

شارك الآلاف من الأهالي في المدن والقرى العربية في منطقتي الجليل والمثلث في اجتماعات انتخابية حاشدة للتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، خلال الأيام الأخيرة.

وعقدت اجتماعات ولقاءات في البعنة، ومجد الكروم، ودير الأسد، وعرعرة، وعكا، وسخنين، وعرابة، ودير حنا، والجش، والطيرة، وطمرة والبعينة-نجيدات.

وحضر مرشحو قائمة التجمع: النائب سامي أبو شحادة، ود. مطانس شحادة، ودعاء حوش - طاطور، ود. وليد قعدان، ومحاسن قيس، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء اللجنة المركزية.

وشهدت الاجتماعات حضورا كبيرا ودعما واسعا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطيّ برئاسة سامي أبو شحادة، و"هو ما يؤكد تزايد الالتفاف الكبير والدعم المتزايد لقائمة التجمع وصوت الناس نحو تحقيق أكبر انتصار في انتخابات 1.11.22"، وفقا للطاقم الإعلامي في التجمع.

وأكد أنه "شهدت الاجتماعات حضورا لافتا لشرائح متنوعة تشارك لأول مرة في التصويت للتجمع، بالإضافة لمشاركة واسعة مؤيدة للنائب سامي أبو شحادة، الأمر الذي يشير إلى تصاعد التأييد وزيادة في نسبة التصويت لدى المترددين والممتنعين عن التصويت".

بودكاست عرب 48

#التجمع
#انتخابات 2022
#الجليل
#المثلث
#سامي أبو شحادة

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

حوارات

حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس
حوار مع د. أحمد أمارة | الاستيطان في قلب أحياء القدس

2022-10-15

حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع
حوار مع سعيد زيداني | نجاح التجمع هو الحل لأن إخفاقه سيضر الجميع

2022-10-01

حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني
حوار مع حنين زعبي | مهمة التجمع وقف الانهيار الحاصل وإعادة السياسة إلى توازنها الوطني

2022-09-24

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

التجمع يلتمس للجنة الانتخابات للكشف عن الجهة التي توجه رسائل لتشويه صورة سامي أبو شحادة
التجمع يلتمس للجنة الانتخابات للكشف عن الجهة التي توجه رسائل لتشويه صورة سامي أبو شحادة

2022-10-16

إبعاد المرابطة أمية أبو شقرة من أم الفحم عن الأقصى
إبعاد المرابطة أمية أبو شقرة من أم الفحم عن الأقصى

2022-10-16

إضراب في إعدادية السلام بالطيبة
إضراب في إعدادية السلام بالطيبة

2022-10-16

الأكثر قراءة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

الناصرة: شاهد عيّان على مقتل أحمد فاخوري يفنّد مزاعم الشرطة

2022-10-15
حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

حالة الطقس: انخفاض لدرجات الحرارة وهواء لطيف

2022-10-15
الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

الاحتلال يعتقل 3 شبان يزعم أنّهم ضالعون بعملية إطلاق النار في مستوطنة بيت إيل

2022-10-15
المصالحة والتنسيق الأمني

المصالحة والتنسيق الأمني

2022-10-15
إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار

إيران: دعوات للتظاهر تحت شعار "بداية النهاية"

2022-10-15