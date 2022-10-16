الآلاف في اجتماعات للتجمع في الجليل والمثلث

شارك الآلاف من الأهالي في المدن والقرى العربية في منطقتي الجليل والمثلث في اجتماعات انتخابية حاشدة للتجمع الوطني الديمقراطي برئاسة سامي أبو شحادة، خلال الأيام الأخيرة.

وعقدت اجتماعات ولقاءات في البعنة، ومجد الكروم، ودير الأسد، وعرعرة، وعكا، وسخنين، وعرابة، ودير حنا، والجش، والطيرة، وطمرة والبعينة-نجيدات.

وحضر مرشحو قائمة التجمع: النائب سامي أبو شحادة، ود. مطانس شحادة، ودعاء حوش - طاطور، ود. وليد قعدان، ومحاسن قيس، وعدد من قيادات الحزب وأعضاء اللجنة المركزية.

وشهدت الاجتماعات حضورا كبيرا ودعما واسعا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطيّ برئاسة سامي أبو شحادة، و"هو ما يؤكد تزايد الالتفاف الكبير والدعم المتزايد لقائمة التجمع وصوت الناس نحو تحقيق أكبر انتصار في انتخابات 1.11.22"، وفقا للطاقم الإعلامي في التجمع.

وأكد أنه "شهدت الاجتماعات حضورا لافتا لشرائح متنوعة تشارك لأول مرة في التصويت للتجمع، بالإضافة لمشاركة واسعة مؤيدة للنائب سامي أبو شحادة، الأمر الذي يشير إلى تصاعد التأييد وزيادة في نسبة التصويت لدى المترددين والممتنعين عن التصويت".