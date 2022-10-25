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التجمع: الزيارات الانتخابية الموسمية لرؤساء حكومات إسرائيل للناصرة استهزاء بعقول الناس

تاريخ النشر: 25/10/2022 - 13:42

التجمع: الزيارات الانتخابية الموسمية لرؤساء حكومات إسرائيل للناصرة استهزاء بعقول الناس
تواجد مكثف للشرطة بالناصرة، اليوم (عرب 48)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصدر التجمع الوطني الديمقراطي، اليوم الثلاثاء، بيانًا تطرق فيه لزيارة رئيس حكومة إسرائيل، يائير لبيد، للناصرة واعتبرها "زيارة مستهجنة لا تتعدى كونها دعاية انتخابية رخيصة، تستهزئ بعقول أبناء مجتمعنا وتنطوي تحت زيارات زعماء إسرائيل التقليدية في فترة الانتخابات والذين يرون في مجتمعنا مخزن أصوات وهامشًا للمجتمع الإسرائيلي لا غير، معتمدين على نظرتهم الاستعلائية وأفكارهم المسبقة التي ترى بالعرب مجرد ناخبين قصيري الذاكرة ينسون ما يمارس ضدهم يوميًا بعد ساعة من الكلام المعسول والوعود الجوفاء".

وأكد التجمع أن "هذه الزيارة تتزامن مع الجرائم البشعة التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية والتي كان آخرها، فجر اليوم، في نابلس المحاصرة من قبل جيش الاحتلال حيث سقط ستة شهداء، الأمر الذي ينم عن عقلية إسرائيل الاستعمارية التي تقتل وتحاصر أبناء شعبنا في الضفة وتريد ترويض الفلسطينيين في الداخل من خلال مقايضة حقوقهم الطبيعية بمواقف سياسية".

وختم التجمع بالقول إنه "لا توجد أي علاقة بين زيارة لبيد وبين نوايا ضخ الميزانيات للناصرة أو غيرها من القرى والمدن العربية، مع أن هذا حق للبلدات والمواطنين، حيث أن الخطة الاقتصادية المزمع الإعلان عنها اليوم في الناصرة هي خطة تعمل عليها الجهات المختصة منذ أكثر من عام، واليوم يحاول لبيد أن يستغلها انتخابيًا لصالحه ولصالح القيادات التي يريد أن يهندسها على مقاسه السياسي الذي يرى بالمجتمع العربي مجرد ملحق، حيث لا تختلف هذه الزيارة عن زيارة نتنياهو الأخيرة الناصرة، والتي لم تأت بأي جديد للمدينة وذلك بشهادة الجهات المعنية في البلدية".

بودكاست عرب 48

#الناصرة
#التجمع
#يائير لبيد
#انتخابات 2022

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