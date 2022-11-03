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انتخابات السلطات المحلية في البلاد يوم 31 تشرين الأول 2023

تاريخ النشر: 03/11/2022 - 08:25

انتخابات السلطات المحلية في البلاد يوم 31 تشرين الأول 2023
توضيحية (Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أعلنت وزارة الداخلية الإسرائيلية أنها باشرت الاستعدادات والتجهيزات لإجراء الانتخابات للسلطات المحلية في البلاد، والتي تجري يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

ووفقا للوزارة فإن "التحضير للانتخابات المحلية بدأ منذ أربعة أعوام، أي مباشرة بعد الانتخابات المحلية السابقة، وتعمل الوزارة على تطوير عملية التصويت لراحة أصحاب حق الاقتراع".

وذكرا أنه "في إسرائيل 258 سلطة محلية، بينها بلديات ومجالس محلية ومجالس إقليمية".

وختمت الوزارة بالقول إنه "سيتم في الأشهر القريبة توظيف الآلاف في وظائف تتعلق بالانتخابات المحلية، كما ستطلق الوزارة حملات لتشجيع التصويت".

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#انتخابات
#سلطات محلية
#بلدات عربية

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