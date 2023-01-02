التجمع: التواجد في المسجد الأقصى ومساندة الأهل في القدس واجب الساعة

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، صباح اليوم الإثنين، بيانًا حول التهديدات باقتحام المسجد الأقصى والتي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والذي سبق أن أدين بدعم الإرهاب، وفقًا للقضاء الإسرائيلي.

وحذر التجمّع في بيانه من "أن ما يهدّد به بن غفير محاولة أخرى منه لإشعال المنطقة وفرض واقع جديد في حرم المسجد الأقصى، والأخطر الآن أن هذه التهديدات تأتي ليس بصفته الشخصيّة، بل من أحد أقطاب حكومة نتنياهو الجديدة التي تتبنى سياسية بن غفير بالكامل".

وأضاف التجمّع أنه "لا يمكن للحكومات الإسرائيلية أن تستمر في القتل اليومي لشعبنا في الضفة وحصار قطاع غزة وخطوات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في محاولة لتغيير التقسيم الزماني والمكاني، ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضه ومقدساته بموجب كل الأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية والقضائية، وهو ما يتطلب تحركًا ضد ذلك".

وختم التجمّع بالقول إنّ "فرض وضع قائم جديد في الأقصى يتطلب منا التواجد المكثف والدائم في المسجد الأقصى المبارك ومساندة أبناء شعبنا في القدس المحتلة".