عرب ٤٨ يتجدد
  2. محليات
  3. سياسة

التجمع: التواجد في المسجد الأقصى ومساندة الأهل في القدس واجب الساعة

تاريخ النشر: 02/01/2023 - 13:35

التجمع: التواجد في المسجد الأقصى ومساندة الأهل في القدس واجب الساعة
(Getty Images)
عرب ٤٨
تحرير: قاسم بكري

أصدر التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ، صباح اليوم الإثنين، بيانًا حول التهديدات باقتحام المسجد الأقصى والتي يقودها وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والذي سبق أن أدين بدعم الإرهاب، وفقًا للقضاء الإسرائيلي.

وحذر التجمّع في بيانه من "أن ما يهدّد به بن غفير محاولة أخرى منه لإشعال المنطقة وفرض واقع جديد في حرم المسجد الأقصى، والأخطر الآن أن هذه التهديدات تأتي ليس بصفته الشخصيّة، بل من أحد أقطاب حكومة نتنياهو الجديدة التي تتبنى سياسية بن غفير بالكامل".

وأضاف التجمّع أنه "لا يمكن للحكومات الإسرائيلية أن تستمر في القتل اليومي لشعبنا في الضفة وحصار قطاع غزة وخطوات لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى في محاولة لتغيير التقسيم الزماني والمكاني، ومن حق الشعب الفلسطيني الدفاع عن أرضه ومقدساته بموجب كل الأعراف الدولية والمواثيق الإنسانية والقضائية، وهو ما يتطلب تحركًا ضد ذلك".

وختم التجمّع بالقول إنّ "فرض وضع قائم جديد في الأقصى يتطلب منا التواجد المكثف والدائم في المسجد الأقصى المبارك ومساندة أبناء شعبنا في القدس المحتلة".

بودكاست عرب 48

#القدس
#التجمع
#المسجد الاقصى
#إيتمار بن غفير

حوارات

حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن
حوار مع د. غانية ملحيس | في المأزق الفلسطيني والعربي الراهن

2022-12-31

حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين
حوار مع المحامية سوسن زهر | طرد الحموري حلقة إضافية من مسلسل إبعاد المقدسيين

2022-12-24

حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"
حوار مع ميخائيل كريني | إغلاق "منفس" الرقابة القضائية وتشكل "طنجرة ضغط"

2022-12-10

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا
اشتباه بجريمة قتل: العثور على جثة سائدة كسابري من عكا في نهريا

2023-01-02

تظاهرة في النقب دعما للعراقيب
تظاهرة في النقب دعما للعراقيب

2023-01-02

حالة الطقس: غائم وبارد
حالة الطقس: غائم وبارد

2023-01-02

الأكثر قراءة

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

بدءا من اليوم: مخالفة لمن يتجاوز الشارة الضوئية باللون البرتقالي

2023-01-01
حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

حالة الطقس: بارد ورياح شرقية جافة

2023-01-01
حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات

حكومة نتنياهو تعتزم تسريع إجراءات "قانون فك الارتباط" الاستيطاني

2023-01-01
عضو كنيست بائتلاف نتنياهو:

عضو كنيست بائتلاف نتنياهو: "احتلال الضفة دائم ولإسرائيل حق بالضم"

2023-01-01
مصرع أنس العطاونة إثر سقوطه من الطابق الخامس في عمارة بالخليل

مصرع أنس العطاونة إثر سقوطه من الطابق الخامس في عمارة بالخليل

2023-01-01