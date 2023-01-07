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التجمع يدين تصريحات نائب عن الموحدة حول تجنيد الشبان العرب للجيش الإسرائيلي

تاريخ النشر: 07/01/2023 - 17:37

التجمع يدين تصريحات نائب عن الموحدة حول تجنيد الشبان العرب للجيش الإسرائيلي
عرب ٤٨
تحرير: ربيع سواعد

دان التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له، السبت، تصريحات النائب عن القائمة العربية الموحدة، ياسر حجيرات، حول إمكانية قبول فكرة تجنيد الشبان العرب للجيش الإسرائيلي مقابل تحسين أوضاعهم؛ على تحد تعبيره.

وحذر التجمع من هذه التصريحات الخطيرة التي تشرعن الخدمة العسكرية في الجيش مقابل ميزانيات أو حقوق طبيعية، كونها تصريحات خارجة عن الإجماع الوطني والاجتماعي لشعبنا ومجتمعنا، وتؤدي إلى تشويه عقول شبابنا العربي الفلسطيني وتطبيعه مع الصهيونية بشكل عملي يشكل خطورة على الهوية والانتماء والنسيج الاجتماعي والثوابت الوطنية؛ حسب ما ورد في بيان التجمع.

ودعا التجمع الوطني الديمقراطي جميع مركبات شعبنا وعلى رأسها لجنة المتابعة العليا إلى إدانة ورفض هذه التصريحات والتحذير من عواقبها، وخصوصًا أنها تأتي إثر الانحراف السياسي والوطني التي تقوده القائمة العربية الموحدة في الفترة الأخيرة منذ قبولها الانخراط في ائتلاف حكومي صهيوني معاد لشعبنا وحقوقه التاريخية.

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#التجمع الوطني الديمقراطي
#القائمة العربية الموحدة
#ياسر حجيرات

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