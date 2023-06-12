تحريضٌ على عين ماهل: "تقع في فلسطين" والداخلية تُجمّد معاملاتها مع المجلس  

أعلن المدير العام لوزارة الداخلية، رونين بيريتس، في رسالة أصدرها أمس الأحد، عن وقف فوري لجميع تعاملات وزارة الداخلية مع مجلس عين ماهل المحلي، لغاية فحص المعطيات التي نشرت في موقع إلكتروني يدعى "الصوت اليهودي".

جمدّت وزارة الداخلية الإسرائيلية معاملاتها وأوقفت تحويل الميزانيات لمجلس عين ماهل المحلي، إثر تحريض متطرفين يهود بادعاء أنه "تم تعريف القرية بأنها تقع في فلسطين".

وأعلن المدير العام لوزارة الداخلية، رونين بيريتس، في رسالة أصدرها أمس الأحد، عن وقف فوري لجميع تعاملات وزارة الداخلية مع مجلس عين ماهل المحلي، لغاية فحص المعطيات التي نشرت في موقع إلكتروني يدعى "الصوت اليهودي".

وزعم موقع "الصوت اليهودي" أن الموقع الإلكتروني للمجلس المحلي في عين ماهل يحتوي على محتوى "قومي عربي"، من بين أمور أخرى، وجرى تعريف المجلس على الموقع بأنه يقع في "فلسطين"، وهناك إحياء لذكرى شهداء من القرية قتلوا على أيدي "العصابات الصهيونية".

חשיפת הקול היהודי: באתר מועצת עין מאהל *שבגליל* נכתב שהמועצה ממוקמת ב"פלסטין", מספרים על שהידים שנהרגו בידי "הכנופיות הציוניות", ואומרים כי יהודי הגליל הגיעו לפרויקט "התנחלות קולוניאליסטי". משרד הפנים בתגובה: "הנושא יבדק"@hakolhayehudi

(חלק מצילומי המסך בגוגל תרגום) pic.twitter.com/ooPkxdWzX1 — אלחנן גרונר (@elchangr) June 11, 2023

وأضاف أنه بعد النشر، وبإيعاز من وزير الداخلية، عضو الكنيست موشيه أربيل من حزب شاس، أبلغ المدير العام للوزارة، رونين بيرتس، رئيس مجلس عين ماهل المحلي، أحمد حبيب الله، بأنه أصدر تعليماته لكافة العاملين في وزارة الداخلية وقف جميع التعاملات مع المجلس بما في ذلك الميزانيات، فورا.

وجاء ضمن تحريض موقع "الصوت اليهودي" أن موقع مجلس عين ماهل المحلي خصص مساحة كبيرة لقصة تاريخ القرية، والتي تعلم عن العلاقة مع دولة إسرائيل، والنضال من أجل مستقبل الجليل، وأن موقع المجلس على الإنترنت كتب "تقع قرية عين ماهل شمال مدينة الناصرة، في الجليل الأسفل من فلسطين".

ولم يتسن لنا الحصول على تعقيب مجلس عين ماهل المحلي، وسننشر في "عرب 48" تعقيبه فور وصوله إلينا.