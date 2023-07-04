تجمع الناصرة يقرر خوض انتخابات البلدية

صرح تجمع الناصرة، اليوم الثلاثاء، أنه "بعد عدة اجتماعات عقدتها سكرتارية فرع التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة الناصرة، وآخرها أول من أمس الأحد، قرر التجمع خوض انتخابات البلدية في الناصرة بقائمة عضوية واستمرار المفاوضات حول الانتخابات الرئاسية لتشكيل أكبر تحالف أهلي ووطني من أجل رفع قضايا أهالي الناصرة وتشكيل مجلس بلدي مهني ومسؤول تجاه الناصرة وقضاياها الحارقة".

وأضاف أن "هذا القرار يأتي ضمن مسؤوليتنا في رفع صوت الناس والعمل من أجل تمثيلهم وفقًا لما نؤمن به ونطرح من برنامج سياسي على قدر من المسؤولية للتعامل مع ما تعانيه الناصرة من تحديات آنية وقادمة، إذ نطرح كل ما لدينا من قدرات وخبرات مهنية وتجربة سياسية لمصلحة الناصرة ومستقبل أبنائها وأهلها".

وأكد أنه "قرر استمرار فحص الإمكانيات بما يتعلق بانتخابات رئاسة البلدية، من ضمنها ترشيح مرشح للتجمّع أو ضمن تحالف نصراوي واسع".

وختم تجمّع الناصرة بالقول إنه "تم إقرار لجنة انتدبها الفرع وهم: هبة يزبك، عوني بنا، ألبير أندريا، عابد عابد ومازن حاج".