تجمع عكا يدعو لخوض الانتخابات البلدية بقائمة موحدة

دعا التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة عكا إلى خوض الانتخابات البلدية بقائمة موحدة لكل الأحزاب والفئات.

وصرح تجمع عكا، صباح اليوم الأربعاء، أنه "مع اقتراب الانتخابات لبلدية عكا، وفي ضوء آخر ما أسفرت عنه الساحة الانتخابية المحليّة من مستجدات، يدعو التجمع الوطني الديمقراطي في مدينة عكا جميع الأحزاب والفئات في مجتمعنا العربيّ الفلسطينيّ العكيّ إلى خوض هذه الانتخابات في إطار قائمة موحدّة مشتركة، تطبيقًا لمبدأ الوحدة، وتعبيرًا عن الاستعداد للوقوف في وجه سياسة التمييز المستمرة منذ إقامة هذه الدولة، والتي ثبت مرات من الصعب حصرها أن مواجهتها تكون أكثر قوة ومردودًا في ظروف الوحدة وتكاتف كل القوى والفئات".

وأعرب التجمع في عكا عن ثقته بأن "توفّر النوايا الحسنة لتحقيق هذه الوحدة من شأنه أن يمهّد الأرضية المطلوبة، سواء للاتفاق على البرنامج الانتخابي أو على تركيبة القائمة، نظرًا إلى أن الهدف السامي لهذه الوحدة هو ترجمة وزن جماهير الناخبين العرب إلى ثقل نوعيّ في البلدية المنتخبة المقبلة بما يعود بالنفع على كل ما يتعلّق بتحسين الواقع الحاضر للمواطنين العرب، ودفع هذا الواقع نحو المزيد من الازدهار في المستقبل وفي مجالات حياة أهلنا كافة، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتربوية والرياضية وغيرها، كما أننا على ثقة بأنه عندما يعلو صوت الوحدة الشاملة على أي صوت لن تقف أمامه أي عراقيل أو عوائق".

وأعلن تجمّع عكا أيضًا استعداده لأن "يكون طرفًا منخرطًا بفاعلية في كل ما يمكن أن يسهّل الطريق نحو تحقيق هذه الوحدة التي هي مطلب جماهيرنا العربيّة أولًا ودائمًا".