التجمّع الحيفاوي ينتخب قائمته لانتخابات البلدية ويدعو لأوسع تحالف

فاز شربل دكور بالمكان الأول ونسرين شحادة بالمكان الثاني، كما أكدّ جميع المنافسين على التزامهم بالحسم الديمقراطي وأهمية وحدة الفرع لخوض الانتخابات البلدية في مدينة حيفا وتحقيق أكبر إنجاز ممكن.

عقد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في حيفا، مساء أمس الثلاثاء، اجتماعًا موسعًا للفرع والذي من خلاله تم انتخاب قائمة المرشحين لانتخابات البلدية لخوض انتخابات العضوية في مدينة حيفا.

‎افتتح الاجتماع سكرتير الفرع، نزار زهرة، واستعرض الحالة التنظيمية للفرع والتحديات السياسية القادمة منها الانتخابات البلدية، والتي تحتاج إلى وحدة صف في الفرع نحو أكبر تمثيل عربي في البلدية لخدمة أهالي حيفا.

كما حضر الاجتماع نائب الأمين العام في التجمّع، يوسف طاطور، وعضو اللجنة المركزية ومركز ملف السلطات المحلية في التجمّع، عز الدين بدران، وأكدا على أهمية تظافر الجهود وتنظيم الفرع في حيفا من أجل تحقيق أكبر إنجاز للتجمّع الحيفاوي خاصةً وللمجتمع الحيفاوي عامةً من أجل رفع قضايا أهالي حيفا في هذه الظروف المركبة، وكون لمدينة حيفا أهمية ومكانة كمدينة تاريخية للحركة الوطنية وكهدف إستراتيجي للتجمع الوطني الديمقراطي.

تلا ذلك إجراء الانتخابات الداخلية حيث توجه الكادر الموسع للإدلاء بصوتهم للانتخابات التمهيدية للحزب بشكل ديمقراطي، حيث نافس عدد من أعضاء التجمع على المقاعد المختلفة، وفاز شربل دكور بالمكان الأول ونسرين شحادة بالمكان الثاني، كما أكدّ جميع المنافسين على التزامهم بالحسم الديمقراطي وأهمية وحدة الفرع لخوض الانتخابات البلدية في مدينة حيفا وتحقيق أكبر إنجاز ممكن.

‎وقال سكرتير التجمّع الحيفاوي، نزار زهرة، إنه "نبشر أهالي حيفا بقائمة التجمّع الحيفاوي التي تحتوي خيرة شباب وشابات المدينة الذين سيكونون أهل للمسؤولية الكبيرة في خدمة أهالي حيفا وقضاياهم الحارقة، كما سنسعى لإقامة أكبر تحالف ممكن لتحقيق أكبر إنجاز سياسي للمواطنين العرب في المدينة".

وختم زهرة بتوجيه "تحيّة لكافة الرفاق المنافسين على الروح الديمقراطية والمنافسة النزيهة، وجميعًا نمضي موحدين نحو إنجاح قائمة التجمّع الحيفاوي لانتخابات البلدية في حيفا، كما نشكر كافة الرفاق في كادر حيفا الموسع على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع يوم أمس".