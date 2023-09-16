التجمع الحيفاوي يدعو "لتشكيل أوسع تحالف وطني ومنع حرق الأصوات"

أفتتح فرع التجمع في حيفا بيانه معربا عن أسفه "على قرار السيّد إبراهيم غطاس، عدم تقبّل نتيجة خسارته في الانتخابات الداخلية والترشّح بقائمة مستقلة، وذلك رغم توقيعه أمام عشرات الأعضاء على تعهّده بالالتزام بالمسار الديمقراطي الذي تقرّر في تجمّع حيفا..."

أصدر التجمّع الوطني الديمقراطي - فرع حيفا، مساء أمس الجمعة، بيانا، دعا فيه القوى الوطنية "لتشكيل أوسع تحالف وطني ومنع حرق الأصوات".

وجاء البيان "على ضوء التوجّهات من وسائل الإعلام، وعلى أثر البلبلة، التي أحدثها ترشّح السيّد إبراهيم غطّاس بقائمة مستقلّة بعنوان ‘عشان أولادنا‘ واستخدامه اللون البرتقالي، نؤكّد ما يلي"؛

افتتح فرع التجمع في حيفا بيانه معربا عن أسفه "على قرار السيّد إبراهيم غطاس، عدم تقبّل نتيجة خسارته في الانتخابات الداخلية والترشّح بقائمة مستقلة، وذلك رغم توقيعه أمام عشرات الأعضاء على تعهّده بالالتزام بالمسار الديمقراطي الذي تقرّر في تجمّع حيفا ونتائج الانتخابات التمهيدية بالفرع".

وأضاف أن "التجمّع في حيفا هو حزب ديمقراطي ويختار مرشحيه بشكل ديمقراطي وشفاف، إذ شارك عشرات الرفاق والرفيقات في الانتخابات التمهيدية، التي على أثرها تم انتخاب الأستاذ شربل دكور برئاسة قائمة التجمع بعد أن تنافس معه السيّد إبراهيم غطاس وانتخاب د. نسرين شحادة في المكان الثاني".

الأستاذ شربل دكور - المرشح الأول في قائمة عضوية التجمع

وأشار البيان إلى أنه "على أثر عدم التزام السيّد غطاس بنتائج الانتخابات الداخلية للتجمّع واستمرار ترشّحه في قائمته المستقلّة، نوضح للجميع، أن المكتب السياسي للتجمّع تبنّى توصية سكرتاريا التجمّع الحيفاوي، بتجميد عضوية السيّد إبراهيم غطاس، ونتمنى له النجاح في مسيرته وما اختاره لنفسه من خطوات".

واختتم تجمع حيفا بيانه مؤكدا أنّ "مجتمعنا العربي في حيفا أمام تحدّيات كبيرة، خصوصًا في ظل هذه المرحلة الخطيرة التي يزداد استهداف المجتمع العربي في المدن التاريخية والمختلطة إذ يعمل اليمين الفاشي بكل قوته لضرب مجتمعنا العربي والتآمر عليه خصوصًا في حيفا. لذا يرى التجمّع بأهمية العمل على بناء أوسع تحالف وطني لتمثيل عرب حيفا ومنع حرق الأصوات والتصدّي لمحاولات تغلغل الأحزاب الصهيونية".

وكان قد عقد التجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ في حيفا، في 5 أيلول، اجتماعًا موسعًا للفرع والذي من خلاله تم انتخاب قائمة المرشحين لانتخابات البلدية لخوض انتخابات العضوية في مدينة حيفا.

‎وافتتح الاجتماع سكرتير الفرع، نزار زهرة، واستعرض الحالة التنظيمية للفرع والتحديات السياسية القادمة منها الانتخابات البلدية، والتي تحتاج إلى وحدة صف في الفرع نحو أكبر تمثيل عربي في البلدية لخدمة أهالي حيفا.

تم إجراء الانتخابات الداخلية حيث توجه الكادر الموسع للإدلاء بصوتهم للانتخابات التمهيدية للحزب بشكل ديمقراطي، حيث نافس عدد من أعضاء التجمع على المقاعد المختلفة، وفاز شربل دكور بالمكان الأول ود. نسرين شحادة بالمكان الثاني، كما أكدّ جميع المنافسين على التزامهم بالحسم الديمقراطي وأهمية وحدة الفرع لخوض الانتخابات البلدية في مدينة حيفا وتحقيق أكبر إنجاز ممكن.

‎وقال سكرتير التجمّع الحيفاوي، نزار زهرة، إنه "نبشر أهالي حيفا بقائمة التجمّع الحيفاوي التي تحتوي خيرة شباب وشابات المدينة الذين سيكونون أهل للمسؤولية الكبيرة في خدمة أهالي حيفا وقضاياهم الحارقة، كما سنسعى لإقامة أكبر تحالف ممكن لتحقيق أكبر إنجاز سياسي للمواطنين العرب في المدينة".

وختم زهرة بتوجيه "تحيّة لكافة الرفاق المنافسين على الروح الديمقراطية والمنافسة النزيهة، وجميعًا نمضي موحدين نحو إنجاح قائمة التجمّع الحيفاوي لانتخابات البلدية في حيفا، كما نشكر كافة الرفاق في كادر حيفا الموسع على حضورهم ومشاركتهم في الاجتماع يوم أمس".