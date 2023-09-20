القائمة المشتركة للتعايش في نوف هجليل تقدم مرشحيها للبلدية

تمثلت القائمة بحضور كل من سليم خوري - وكيل القائمة في لجنة الانتخابات، وعبد الرازق شتيوي - سكرتير القائمة، والدكتور شكري عواودة، والدكتور رائد غطاس وحبيب عودة، أعضاء البلدية والمرشحين الثلاثة الأوائل، والسيدة لميس موسى المرشحة الرابعة.

قدمت القائمة المشتركة للتعايش في مدينة نوف هجليل، اليوم الأربعاء، لائحة مرشحيها إلى مأمور الانتخابات في بلدية نوف هجليل، والتي تخوض الانتخابات المحلية بقائمة لعضوية المجلس البلدي، والمزمع إجراؤها مع انتخابات السلطات المحلية في البلاد، يوم 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

وصرحت القائمة المشتركة للتعايش في نوف هجليل أنه "يسعدنا أن نعلمكم أننا قمنا، اليوم، بتقديم قائمة المرشحين من القائمة المشتركة للتعايش - نوف هجليل، لرئيس لجنة الانتخابات بحسب القانون، بحيث تشمل القائمة أسماء أربعة وثلاثين مرشّحا يمثلون مختلف السكان من حيث التوزيع الحاراتي، الأجيال والمهن. وتشمل القائمة كوكبة نوعيّة من السيدات والسادة النشطاء سياسيّاً وجماهيريا على الساحة المحلية والقطرية، والملتزمين بقضايا شعبهم".

وأضافت أنه "تمثلت القائمة بحضور كل من السيد سليم خوري - وكيل القائمة في لجنة الانتخابات، السيد عبد الرازق شتيوي - سكرتير القائمة، الدكتور شكري عواودة، الدكتور رائد غطاس والسيد حبيب عودة، أعضاء البلدية والمرشحين الثلاثة الأوائل، والسيدة لميس موسى المرشحة الرابعة. تتقدم القائمة بالشكر الجزيل للسيد سليم خوري ولنائبه السيد رغيد حداد على جهودهمי الجبارة من أجل إتمام تحضير القائمة وتقديمها كاملة على أتم وجه".

وختمت القائمة المشتركة للتعايش في نوف هجليل بالقول: "نحن في القائمة إذ نعبر هذه المرحلة، نتوجه إليكم أهالينا لتكونوا القوة الدافعة لممثليكم في البلدية، فمنكم نستمد القوة والشرعية، وإليكم نعود لنحتضن دعمكم، ومن أجلكم نستمر بالعمل الدؤوب والسهر على مصلحتكم والحرص على نيل حقوقنا بثقة وثبات. معا ننجز أكثر.. فلنتجند جميعا لننجح بإدخال أكبر عدد ممكن من ممثلينا في البلدية في الانتخابات التي ستجري في 31.10.23 وبالنجاح والتوفيق".