مجد الكروم: التجمع يقدم قائمته الشبابية ويدعو للالتفاف حولها

تضم القائمة محمد قبلاوي، دانا سلامة، محمد زاكي منصور، رأفت شعبان، لؤي شحادة، عمر رفاعي، آية خطيب، كروان سرحان، عز الدين حوراني بدران، د. محمد علوان، محمد صغير وزاهي منصور.

قدم التجمع الوطني الديمقراطي - فرع مجد الكروم، صباح اليوم الأربعاء، قائمته الشبابية والمهنية المشاركة في انتخابات السلطات المحلية المقبلة، ودعا جميع أهالي مجد الكروم للالتفاف حولها ودعمها "ليواصل مسيرة العطاء التي بدأت منذ عقود ولا تزال في تصاعد مستمر".

وتضم القائمة "مرشحين شباب من ذوي الباع الطويل في العمل البلدي والسياسي الذين لهم بصمات كبيرة في هذا القطاع، لا سيما على مستوى الشباب والشبيبة. وترتيبها كالآتي محمد قبلاوي، دانا سلامة، محمد زاكي منصور، رأفت شعبان، لؤي شحادة، عمر رفاعي، آية خطيب، كروان سرحان، عز الدين حوراني بدران، د. محمد علوان، محمد صغير وزاهي منصور".

وأكد التجمع أن "عضوية المجلس أمر مركزي ولا يجب التهاون في اختيار الأعضاء، وأن قائمة العضوية التي يطرحها تمثل مجد الكروم بكافة أطيافها، وستعمل على خدمة الأهالي جميعًا دون أي استثناء أو تمييز، وأنها لا تعير للمحسوبيات والانتماءات السياسية أي اعتبار".

وأشار التجمع في بيانه إلى أنه "في الفترة المقبلة سننشر كل ما أنجزناه في الفترات السابقة وما سنعمل عليه في الفترة القادمة، وهو ليس بالقليل ولا بالعادي، سنقدم مشاريع استثنائية ترتقي بهذا البلد الطيب إلى المكانة التي يجب أن يتبوأها، بهمة الشباب وأهل بلدنا نحن قادرون على ذلك".

واعتبر التجمع أنه "منذ فك الدمج وعودة مجد الكروم سلطة محلية مستقلة، لطالما كان التجمع سباقًا في طرح تيار يحمل نهجًا عصريًا حديثًا ومغايرًا ذا رؤية ثاقبة لمستقبل مجد الكروم، وطرح مشروع النهج الجديد في كل انتخابات، وتمكن في فترتين انتخابيتين، بعد فك الدمج، من خلال عضوية المجلس من تحقيق الإنجازات وإخراج مشاريع نوعية واستثنائية إلى النور، وعلى هذا النهج نسير".